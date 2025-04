Salvamontistul atacat de urs în plină stradă, la Predeal, va fi transferat la Spitalul Floreasca, spun reprezentanții Spitalului Județean.

„Pacientul mușcat de urs este stabilizat în momentul de față. S-a luat legătura cu Spitalul Floreasca pentru transfer, care se va face cu avion medical de pe aeroportul din Ghimbav”, a declarat Marius Leonte, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean Brașov.

Un eveniment tragic, care încă își caută vinovații…

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spune că alungarea şi relocarea urşilor sunt „instrumente” care nu par să dea rezultate. Potrivit acestuia, orice urs care intră în localitate și pune în pericol viața omului trebuie împușcat.

Primarul din Predeal, localitatea în care bărbatul a fost atacat de urs, susține că interzicerea vânătorii ar fi cauza unor astfel de incidente și admite că nu este pregătit pentru asemenea situații.

Edilul Sorin Ciobanu:

„Am apucat să trag semnale de alarmă și anul trecut și acum doi ani am trimis hârtii către toate autoritățile competente, guvern, ministere de resort. În afară de contractul pe ordonanța 81 pe care l-am făcut, eu am mai făcut un contract cu un ocol silvic privat. Obiectivul contractului e fiind serviciile de prevenire a accesului faunei în intravilanul localității Predal și extragerea din zonele intravilanului orașului. Dar atâta timp cât numărul urșilor este cotropitor de mare, este de 4-5 ori mai mult decât ar trebui să fie în zona la noi, nu mai facem față. Deci noi chiar am făcut și credeți-mă, noi ca primari nu suntem pregătiți pentru așa ceva, deși încercăm să facem tot ce putem. Dar numărul urșilor este alarmant de mare. Este mult peste cota admisă. Și toate astea datorită opririi vânătorii din 2016. Ursul brun a devenit o specie strict protejată”.

Pe de altă parte, organizațiile de mediu atrag atenția că ar trebui puse la dispoziția celor care locuiesc în zone de risc tomberoane anti-urs. Agent Green susține că sarcina gestionării deșeurilor și a programelor de coexistență și coadaptare cade pe umerii primarilor, un exemplu în acest sens fiind Băile Tușnad.

Pe raza localității Predeal s-ar afla, la ora actuală, peste 100 de urși, deși nu ar trebui să umble prin pădurile din zonă mai mult de 30 de exemplare.