În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a efectuat un atac de amploare asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul local Serghii Lîsak, citat de AFP.

„Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd”, a transmis acesta pe Telegram, cerând locuitorilor să rămână la adăpost. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.

Și în sud, în regiunea Zaporojie, guvernatorul Ivan Fedorov a raportat explozii, pene de curent și pagube materiale, după ce orașul a fost lovit de cel puțin trei drone rusești.

Atacul vine în contextul în care, marți, Kievul a recunoscut pentru prima dată că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendica avansuri încă din iulie. În prezent, armata rusă controlează circa 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere retragerea forțelor ucrainene din regiunile pe care le revendică, precum Donețk și Zaporijie, ca o condiție pentru încetarea ostilităților, cerere respinsă ferm de Kiev.