Iarna este deja aici, iar România este descoperită din toate punctele de vedere. Singurul aspect pozitiv este că ne aflăm sub scutul NATO, iar în caz de o escaladare a conflictului nu vom fi singuri.

„Trebuie să acceptăm coordonatele actuale și să înțelegem că trăim în epoca violențelor care se intensifică de la o zi la alta și care pot trece granițele Ucrainei. Aflăm chiar le cel mai înalt nivel că pacea pentru vremurile noastre este un obiectiv frumos, dar îndepărtat. S-a discutat despre posibile negocieri între cele două tabere, însă este drum lung până ca liderii să se așeze la masa dialogului. Mircea Geoană, secretarul adjunct al coaliției aliaților a declarat că luptele vor continua și anul viitor. Trebuie să ne adaptăm acestei situații și să înțelegem pericolul tot mai mare care bate la porțile țării noastre.

Rusia a fost declarată drept stat care sponsorizează terorismul, conform unui comunicat transmis de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Documentul arată că atacurile și atrocitățile comise de ruși împotriva civililor din Ucraina, distrugerea infrastructurii și alte încălcări grave ale dreptului internațional și umanitar constituie acte de terorism și crime de război. Mai mult, vicepreședintele Parlamentului European, a cerut ca președintele Vladimir Putin să fie tras la răspundere pentru crimele sale. Astfel, includerea Rusiei ca țară teroristă ar duce la o serie de restricții împotriva Moscovei și ar afecta semnificativ relațiile UE cu Rusia. Cu siguranță această decizie provoacă furie la Kremlin, acolo unde scaunul lui Putin devine tot mai șubred. Întrebarea este cine va veni după acesta, mai ales că sunt speculații conform cărora grupări ultranaționaliste ar încerca să pună mâna pe putere.

Chiar și așa, rușii se gândesc să mobilizeze încă 700 de mii de soldați pentru a-i trimite la moarte, pe front. Și atacurile continuă, Kievul și alte regiuni au fost atacate din nou cu rachete, iar iarna rusească se așterne încet, dar sigur, la est de țara noastră. Ucraina este în beznă, dar și Moldova soră suferă cumplit. A fost din nou pană de curent iar Rusia a oprit și furnizarea de gaze sub pretextul că, pe traseu, regimul de la Kiev fură din conducte. Gigantul Gazprom a invocat acest motiv și a spus că peste 56% din gazele naturale care ajungeau în țara vecină au fost sistate. Reprezentanții gazoductului susțin că volumul de gaze care intră prin Ucraina este mult mai mare decât cel transmis de consumatorii moldoveni. Ucrainenii neagă acuzațiile și spun că rușii vor să manipuleze piața din energie, mai ales după ce au lăsat milioane de oameni în frig și beznă din cauza bombardamentelor. Prețul gazelor în Europa a crescut cu până la 4,2 procente și depășesc de patru ori nivelul obișnuit din această perioadă. Iată că, inevitabil, teroarea lui Putin își întinde tentaculele peste țara pe care a invadat-o în februarie. Va ajunge și la noi? Evident, cu toții sperăm că nu.

Oricum avem destule nevoi cu care ne confruntăm. Chiar și fără să fim implicați direct în război, milioane de oameni îngheață în casă, acum când suntem abia la începutul sezonului rece. Doar în capitala țării sunt peste 4500 de blocuri, la această oră, în care agentul termic nu ajunge în calorifere iar apa caldă este oprită. Sute de mii de bucureșteni dârdâie de frig, din cauza incompetenței celor care au administrat orașul în ultimele trei decenii. Iar oamenii se gândesc cu groază la costul uriaș al întreținerii, pe care vor fi obligați să îl plătească la final de lună. Facturile nesimțite au început să vină în rafală, după ce luni de zile nu au mai fost emise de furnizori. O veste importantă, primită în exclusivitate de telespectatorii Realitatea Plus este că statul ar putea să preia Enel, după ce compania a anunțat că pleacă din România.

Declarația a fost făcută de ministrul Economiei. Florin Spătaru spune că guvernul ar putea să înființeze o companie care să furnizeze energie românilor și firmelor. Explicația șefului companiei este relevantă: “Am decis să ieșim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obținem o creștere suplimentară în viitor. Am ”saturat” spațiul pentru investiții în rețele și am ajuns – mai mult sau mai puțin – într-o poziție pe segmentul de clienți și de producție care nu mai oferă multe posibilități de creștere”, a spus acesta. În traducere liberă putem înțelege că acest furnizor nu mai poate obține profit, pentru că românii sunt tot mai săraci și nu mai pot plăti facturile nesimțite. Deși pe hârtie ne lăudăm cu creștere economică, traiul poporului se deteriorează văzând cu ochii. Prea repede parcă ne rămân goale conturile și buzunarele, de la o lună la cealaltă. Vedem că în plină criză generată de valul de scumpiri, românii cu venituri mici rămân tot fără posibilități. Majorările acordate de la 1 ianuarie nu acoperă rata inflației, iar prognoza BNR este sumbră: la finalul anului, aceasta va depăși pragul de 16%, iar scumpirile vor continua și în următorii doi ani. Astfel, de la 1 ianuarie, punctul de pensie va crește cu 198 de lei și va ajunge la 1.784 de lei.

Dacă pensiile ar fi fost majorate cu 15%, punctul de pensie ar fi ajuns la 1.824 de lei. Tot insuficient pentru a oferi condiții decente de trai. Vestea care ne dă speranță e aceea că noua lege după care se calculează veniturile bunicilor va fi gata în primul trimestru al anului viitor. Cel puțin așa a declarat președintele Casei de Pensii pentru Realitatea PLUS. Dar până la anul ce vom face? Vedem că mulți români fac deja cumpărăturile pentru sărbători, de teama că prețurile vor exploda în prag de Crăciun. Tot ce e sub soarele din România e scump, așa cum ne declara un senior ieri. Să ne pregătim așadar de un sezon cu adevărat rece, dragii mei. dar să nu ne pierdem speranța într-un viitor mai bun. Am să închei acest editorial cu povața părintelui ieromonah Benedict Stancu cel care ne învață astfel: „Acolo unde nu-I Hristos, este o mândrie umilită. (…) Totdeauna trebuie să ne gândim ce părere are Dumnezeu despre noi, nu lumea.

Căci asta a tăiat zborul multor valori din țara noastră. Românii trebuie să înțeleagă faptul că nu se poate fără cruce. Suferința-i un dar de la Dumnezeu. <> Dar nici unui mucenic din alte neamuri nu i-a fost mai frumoasă cununa decât a mucenicilor noștri. Un Horia, care a înfruntat împărații, care s-a luat la trântă cu Imperii, toți au ascuns în cojoacele lor mițoase o inima de erou. Omul fuge de suferință ca un laș. Noi nu zicem să o cauți, dar dacă a picat peste tine, biruiește-o! Valoarea desăvarșită a încununării este daca ai fost și umilit. Diferența între dramă și tragedie e ca în drama eroii biruiesc, iar in tragedie eroii sunt înfrânți. Noi nu avem tragedii. Avem numai drame. Eroii noștri au biruit, toți! Dovada este că Mântuitorul, Care este de-a dreapta Tatălui, a zis: Mi S-a dat toata puterea în cer si pe pământ! Și a mai zis ceva, ce ne privește direct: Îndrăzniti! Eu am biruit lumea”.