Vremea rea continuă și în orele următoare. Meteorologii au emis mai multe avertizări și coduri de vreme severă în mai multe zone din țară. Noaptea de miercuri spre joi va fi una geroasă, iar în unele zone, temperaturile vor ajunge chiar și la minus 18 de grade Celsius.

„În partea de est si de SE a teritoriului, unde nu se asociaza cu ninsori. Este doar vant care aplifica, in zonele respective, senzatia de rece. La noapte, temperaturile minime vor caracteriza o vreme geroasa in NE teritoriului, in celelalte regiuni temperaturile vor fi negative”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Alina Serban.

Maine, temperaturile maxime vor fi si ele negative, in aproape toata tara, cu cele mai scazute valori in regiunile nordice.

„Miercuri spre joi, zona va fi geroasa in multe zone din tara, cam in toata jumatatea nordica si local in partea de sud. Vor fi -10 grade in depresiunile din estul Transilvaniei, poate chiar in Maramures, acolo unde este mai frig, de obicei, se pot inregistra minime in jurul a -18 grade”, a mai spus meteorologul.