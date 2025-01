România scapă oficial de vizele pentru SUA peste două zile. Mai precis, pe 10 ianuarie, când vor fi semnate actele oficiale de către oficiali români și americani. Anunțul a fost făcut de ambasada României la Washington.

Un eveniment oficial va avea loc, vineri, 10 ianuarie, la Washington, D.C., pentru a marca includerea României în Programul Visa Waiver.

”România îşi consolidează astfel statutul de partener strategic al SUA, fiind prima ţară din regiunea Mării Negre admisă în programul Visa Waiver. Vor exista beneficii importante – românii vor putea călători mai uşor, impulsionând astfel comerţul si investiţiile, şi încurajând turismul şi contactele directe”, a declarat ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Alejandro Mayorkas, şi ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, se vor întâlni, vineri, pentru a consemna oficial aderarea României la programul american de scutire de vize. Întâlnirea va avea loc la sediul Departamentului pentru Securitate Internǎ, în Washington, D.C, a anunţat, miercuri, Ambasada României în SUA.

Potrivit sursei citate, în cadrul evenimentului, reprezentantul guvernului american îl va informa oficial pe reprezentantul statului român cu privire la decizia autorităţilor SUA de admitere a României în programul Visa Waiver (VWP), comunicând totodată detaliile tehnice şi data activării efective a noului regim de călătorie pentru cetăţenii români. Oficialii celor două ţări vor marca desemnarea României în programul de scutire de vize, trecând în revistă eforturile ambelor părţi pentru aderarea României, precum şi formele de cooperare privind îndeplinirea în continuare a cerinţelor de reciprocitate şi schimb de informaţii.

La eveniment vor lua parte oficialii americani ai Departamentului pentru Securitate internă şi Departamentului de Stat, precum şi reprezentanţi ai Ambasadei României la Washington.

”Evenimentul de vineri este punctul culminant şi rezultatul final al anilor de muncă asiduă a oficialilor români şi americani. Desemnarea României în programul american de scutire de vize este o recunoaştere importantă a intereselor noastre comune economice şi de securitate. România îşi consolidează astfel statutul de partener strategic al SUA, fiind prima ţară din regiunea Mării Negre admisă în programul Visa Waiver. Vor exista beneficii importante – românii vor putea călători mai uşor, impulsionând astfel comerţul si investiţiile, şi încurajând turismul şi contactele directe. Având in vedere cerinţele stricte pe care le-a avut de îndeplinit, ca orice alt stat admis în program, Romania devine o ţară mai sigură, care îşi coordonează mai strâns securitatea cu Statele Unite”, a declarat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

În urma deciziei Guvernului federal al SUA, România devine al 43-lea participant la programul american de scutire de vize.

În 27 noiembrie 2024, Departamentul de Stat al SUA a confirmat că România a înregistrat în anul fiscal 2024 (1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024) o rată de refuz a vizelor de 2,61%, îndeplinind astfel unul dintre criteriile principale de acces în Programul Visa Waiver.

Pe lângă criteriul ratei de refuz, accesul României în programul Visa Waiver a presupus îndeplinirea unor criterii esenţiale legate de securitatea documentelor de călătorie, realizarea schimbului de informaţii, implementarea unor măsuri concrete pentru combaterea terorismului şi a migraţiei ilegale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, autorităţile române au numit în 2023 un coordonator naţional şi au creat un comitet inter-instituţional pentru includerea ţării noastre în programul SUA de scutire de vize. Totodată, îndeplinirea criteriilor tehnice a presupus încheierea unor acorduri, implementarea unor măsuri tehnice concrete, precum şi modificări legislative importante.

Potrivit Ambasadei, Programul Visa Waiver este un parteneriat cuprinzător de securitate între Statele Unite şi ţările desemnate, care permite cetăţenilor acestor state să călătorească în SUA fără viză timp de până la 90 de zile pentru turism sau afaceri. Programul are o importantă componentă de combatere a terorismului şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a migraţiei ilegale, care necesită un schimb permanent de informaţii cu ţările participante, sprijinind în acelaşi timp comerţul si călătoriile în scop turistic sau de afaceri. Programul este administrat de Departamentul de Securitate Internă în colaborare cu Departamentul de Stat. Până în prezent, cetăţenii a 42 de state pot călători în SUA în cadrul programului Visa Waiver. Cetăţenii ţărilor incluse în Programul Visa Waiver care doresc să călătorească în Statele Unite trebuie să se înregistreze în Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) înainte de a se deplasa in SUA şi să îndeplinească o serie de cerinţe de eligibilitate.

Prin aderarea la programul Visa Waiver, cetăţenii români nu vor mai avea de susţinut interviuri la un consulat al SUA, ceea ce face procedura mult mai puţin costisitoare şi consumatoare de timp. Autorizaţia de călătorie care înlocuieşte vizele actuale este valabilă timp de doi ani, are număr nelimitat de intrări/ieşiri din SUA în acest interval, şi poate fi utilizată pentru vizite de până la 90 de zile. Costul unei autorizaţii de călătorie este de 21 de dolari SUA.

Sursa: Newsinn