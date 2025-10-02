Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a făcut joi un apel ferm către managerii de spitale și șefii de secții să raporteze corect cazurile de infecții asociate actului medical, subliniind că doar prin transparență pot fi prevenite tragedii precum cea de la Iași.

„Niciunde în această lume nu există spitale, nu există secţii de Terapie intensivă unde să nu fie identificate infecţii asociate activităţii medicale. (…) Încurajez încă o dată toţi managerii şi toţi şefii de secţie să raporteze toate infecţiile pe care le depistează. Nu mai muşamalizaţi infecţiile nosocomiale, nu mai ascundeţi aceste infecţii atunci când ele apar pentru că nu ne face bine! Pacienţii sunt puşi în pericol, iar sistemul capătă o umbră care nu poate fi controlată şi scade încrederea oamenilor în sănătate”, a spus ministrul.

El a precizat că raportarea nu aduce sancțiuni, dimpotrivă, permite intervenții rapide pentru limitarea răspândirii infecțiilor. Rogobete a subliniat că România are deja o strategie națională pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale, dar aceasta trebuie aplicată corect.

Statistici prezentate de ministru arată că, între 2020 și 2023, raportările de infecții intraspitalicești au crescut, dar în 2024 s-a înregistrat o scădere inexplicabilă, aproape la nivelul anului 2021. „Există legislație, există strategii, dar trebuie respectate și implementate cu responsabilitate”, a punctat Rogobete.

