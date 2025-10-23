Procurorii DIICOT Caraș-Severin au reținut 11 persoane și au pus sub control judiciar alte șase în dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse ilegal din Turcia. Printre cei vizați se află patru polițiști din Timiș, inclusiv un ofițer cu funcție de comandă.

În urma celor aproape 60 de percheziții, anchetatorii au descoperit sume mari de bani, 8 ceasuri de lux (două din aur), 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii, poșete de firmă, laptopuri și alte bunuri. DIICOT a precizat că a fost sesizat Tribunalul Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă pentru 7 dintre inculpați.

Gruparea era condusă de un cetățean străin și se ocupa cu vânzarea de bijuterii din metale prețioase, o parte introduse ilegal în România. Au fost comercializate și bijuterii contrafăcute, purtând mărci celebre, puse pe piață prin firme controlate de rețea, fără evidențiere fiscală.

Schema infracțională includea evaziune fiscală, spălare de bani și achiziții fictive pentru ascunderea veniturilor. Banii obținuți erau direcționați către bunuri imobile scumpe, trecute pe numele unor apropiați de încredere.

Potrivit IPJ Caraș-Severin, rețeaua avea o structură piramidală cu cinci niveluri, de la lideri și angajați, până la funcționari publici și polițiști activi sau retrași, care furnizau informații despre controale.

Anchetatorii au stabilit că protecția grupării era asigurată prin coruperea unor funcționari, cărora li se ofereau bijuterii din aur sau se plăteau petreceri și evenimente fastuoase. În schimb, aceștia transmiteau date despre verificări și ofereau soluții favorabile în dosarele existente.

Operațiunile ilegale s-au extins și la alte bunuri: haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, introduse în România fără vamă și vândute „la negru”, pentru profituri uriașe.