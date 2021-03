Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au fost confirmate 53 cazuri noi de infectare (din care 4 pacienti testati in laboratoare private). Pacienții au vârste intre 5 ani și 83 de ani. Anchetele epidemiologice sunt în desfășurare. Cele 8 decese sunt raportate pentru persoane cu vârsta între 60 și 87 ani. DECES 292

Pacienta in varsta de 80 de ani din Ramnicu Sarat este testata si confirmata cu SARS CoV-2 in data de 14.03.2021 de catre SAJ Buzau. Se interneaza la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat pentru tratament de specialitate. Evolutia clinica este nefavorabila, astfel ca in 28.03.2021 pacienta a decedat. Comorbiditati: HTA, hepatita cronica.

DECES 293

Pacient in varsta de 69 de ani din Buzau se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV-2 in 16.03.2021 si transferat pe sectia de ATI. Starea de sanatate se agraveaza progresiv iar in 26.03.2021 survine decesul. Comorbiditati: HTA, DZ tip II.

DECES 294

Pacienta in varsta de 60 de ani din Buzau este testata si confirmata cu SARS CoV-2 in data de 25.03.2021 de catre un echipaj al SAJ Buzau. Se interneaza la SJU Buzau sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila, astfel ca in 28.03.2021 pacienta a decedat. Comorbiditati: HTA, diabet zaharat.

DECES 295

Pacienta in varsta de 63 de ani din Buzau este testata si confirmata cu SARS CoV-2 pe test rapid in 18.03.2021 de catre un echipaj al SAJ Buzau. Se interneaza la SJU Buzau pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila, astfel ca in 29.03.21 survine decesul. Comorbiditati: diabet zaharat tip 2, insuficienta renala cronica.

DECES 296

Pacienta in varsta de 63 de ani din Ramnicu Sarat se prezinta in stare grava la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testata si confirmata cu SARS CoV-2 si transferata pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 28.03.2021 pacienta a decedat. Comorbiditati: HTA.

DECES 297

Pacient in varsta de 87 de ani din Cozieni este testat si confirmat cu SARS CoV-2 pe test rapid in 21.03.2021 de catre un echipaj al SAJ Buzau. Se interneaza de urgenta in SJU Buzau – sectia ATI cu hipoxemie severa. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 24.03.21 pacientul a decedat. Comorbiditati: diabet zaharat in observatie.

DECES 298

Pacienta in varsta de 64 ani din Buda se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este testata si confirmata cu SARS CoV-2 prin test rapid in 28.03.2021 si transferata in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat . Starea de sanatate se agraveaza rapid si in 29.03.2201 survine decesul. Comorbiditati: insuficienta renala cronica, diabet, obezitate