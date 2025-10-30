Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață,” în funcția de viceprim-ministru, a stârnit o reacție critică vehementă din partea fostului lider PNL, Crin Antonescu.

Deși nominalizarea a fost oficializată, Antonescu a intervenit în dezbaterea publică, punând sub semnul întrebării oportunitatea acestei decizii și calificările pentru funcția politică de la vârful Guvernului.

Critica adusă de Crin Antonescu adaugă o nouă notă de tensiune politică, după ce învestirea Oanei Gheorghiu a fost deja marcată de controverse legate de modul în care Premierul Ilie Bolojan a forțat public Administrația Prezidențială să semneze decretul.

Intervenția fostului lider liberal este semnificativă, deoarece el reprezintă o voce importantă și, deși retras din prima linie, păstrează o influență asupra anumitor segmente ale electoratului și clasei politice.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru, punând astfel capăt speculațiilor și controverselor care au însoțit nominalizarea. Decizia a fost luată în ciuda unui scandal diplomatic major provocat de declarațiile anterioare ale acesteia la adresa fostului președinte american, Donald Trump.

Critici dure din interiorul Dreptei

Crin Antonescu a acuzat Guvernul de un derapaj grav, criticând nu doar alegerea, ci și modul în care a fost gestionată criza de imagine. Fostul lider liberal a calificat decizia drept un gest de „iresponsabilitate politică și imaturitate diplomatică”.

Antonescu a recunoscut meritele Oanei Gheorghiu în cadrul ONG-ului „Dăruiește Viață”, sugerând că aceasta ar fi trebuit, cel mult, decorată, nu propusă într-o funcție guvernamentală de vârf.

„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea… De aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a declarat Crin Antonescu.

Avertisment asupra relațiilor diplomatice

Fostul candidat la prezidențiale a avertizat că această numire riscă să afecteze grav parteneriatul strategic dintre România și Washington, sugerând că decizia este motivată de calcule electorale meschine. „A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”, consideră Antonescu.

Criticile lui Antonescu confirmă că Guvernul a ignorat complet avertismentele diplomatice și politice legate de pozițiile publice anterioare ale Oanei Gheorghiu, preferând să își asume riscul unei deteriorări a relației cu SUA.