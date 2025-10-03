AUR cere demisia sau demiterea lui Nicușor Dan pentru că a fost ales în urma unei lovituri de stat. Este concluzia raportului prezentat azi de suveraniști în Parlament. Într-o intervenție la Realitatea Plus, liderul AUR George Simion a declarat, după prezentarea raportului, că românii nu mai au încredere în instituțiile statului, dând ca exemplu Curtea Constituțională, cea care a jucat rolul esențial al anulării alegerilor din decembrie 2024.

La raportul prin care suveraniștii cer suspendarea lui Nicușor și reluarea alegerilor au lucrat, timp de peste două luni, diplomați, experți și specialiști în drept constituțional. L-au elaborat, după cum a declarat Georges Simion. Acesta a mai afirmat că acest document este, de fapt, „versiunea corectă a ceea ce ar fi trebuit să spună președintele Nicușor Dan la Copenhaga”.

PUNCTELE CHEIE ALE RAPORTUL CARE CERE SUSPENDAREA LUI NICUȘOR ȘI RELUAREA ALEGERILOR

1. În perioada 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025 în România a fost executată o lovitură de stat de către Președintele României, CSAT și instituțiile componente ale acestuia, Curtea Constituțională.

2. Statul român are obligația să tragă la răspundere penală toate persoanele care au încălcat legea și Constituția în exercitarea funcției publice. Prejudiciul adus statului român prin anularea alegerilor este estimat la sute de milioane de euro, democrația din România fiind aruncată pentru decenii într-un dezastru istoric.

3. Parlamentul României are obligația înființării Comisiei de anchetă pentru cercetarea anulării alegerilor. Refuzul partidelor guvernamentale de constituire a Comisiei, în condițiile în care o mare parte din populație solicită reacția instituțiilor pentru revenirea normalitate, iar pe plan extern imaginea României este afectată major, reprezintă un act de complicitate și iresponsabilitate.

4. Mandatul Președintelui rezultat în urma loviturii este nereprezentativ și trebuie să înceteze prin demisie, demitere sau declararea nedemnității sale (art. 97 din Constituție). Revenirea la democrație nu este posibilă decât prin organizarea de noi alegeri, libere și corecte.

5. Curtea Constituțională a adus atingere suveranității poporului, fundamentul Constituției, și nu mai poate îndeplini rolul de garant al supremației Constituției.

Unica formă de restaurare a încrederii poporului în Constituție este desființarea Curții Constituționale.

Sursa: Realitatea din AUR