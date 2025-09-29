Programul Rabla 2025 vine cu o schimbare majoră: înscrierile nu mai sunt făcute de dealerii auto, ci direct de către persoanele fizice interesate. Procedura începe marți, 30 septembrie, la ora 10:00, și rămâne deschisă timp de aproximativ o lună sau până la epuizarea fondurilor.
Înscrierea se face online, prin aplicația AFM disponibilă pe site-ul www.afm.ro.
Criterii de eligibilitate pentru persoane fizice:
-
domiciliul sau reședința în România;
-
plata la zi a taxelor și impozitelor;
-
lipsa condamnărilor pentru infracțiuni de mediu;
-
predarea unui autovehicul uzat către un colector autorizat;
-
radierea mașinii vechi din circulație.
Vehiculul predat trebuie să fie înmatriculat în România, să aibă cel puțin 8 ani vechime și să fie funcțional.
Pașii pentru înscriere:
-
Crearea unui cont în aplicația AFM.
-
Încărcarea documentelor în termen de 10 zile.
-
Alegerea unui dealer autorizat din program.
-
Verificarea dosarului de către AFM (maxim 20 de zile).
-
Predarea și radierea vehiculului vechi (în maximum 90 de zile).
-
Achiziția unei mașini noi în termen de 90 de zile de la predarea celei vechi.
Fiecare solicitant poate primi maximum două ecotichete, câte unul pentru fiecare vehicul cumpărat.
Bugetul programului: 200 de milioane de lei pentru persoane fizice.
-
80 de milioane lei: mașini pe benzină (inclusiv GPL/GNC), hibride și motociclete.
-
120 de milioane lei: plug-in hibride, electrice, vehicule pe hidrogen și motociclete electrice.
Valoarea ecotichetelelor în 2025:
-
18.500 lei pentru mașini 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.
-
15.000 lei pentru plug-in hibride și motociclete electrice.
-
12.000 lei pentru hibride clasice.
-
10.000 lei pentru mașini pe benzină (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.
Față de planul inițial, sprijinul pentru achiziția unui vehicul electric a fost redus la jumătate: de la 37.000 lei la 18.500 lei.
Sursa: Newsinn