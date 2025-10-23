Președintele rus Vladimir Putin a transmis că Rusia nu se va lăsa îngenuncheată de presiunile venite din partea Statelor Unite sau a altor țări și a avertizat că va riposta foarte dur la orice atac asupra teritoriului rusesc. Totuși, el a sugerat că dialogul cu președintele american Donald Trump ar trebui să continue, deși întâlnirea lor programată la Budapesta a fost amânată.

Putin a numit sancțiunile americane un act neprietenos, dar a insistat că acestea nu vor afecta serios economia Rusiei, în special sectorul energetic, care se simte puternic. El a spus clar că nicio țară sau popor care se respectă nu ia decizii sub presiune. În plus, a avertizat că dezechilibrul pe piața globală de energie ar putea duce la prețuri mai mari, lucru care ar putea fi o problemă pentru SUA.

Liderul rus a comentat și informațiile despre posibilitatea ca Ucraina să folosească rachete occidentale cu rază lungă de acțiune pentru a lovi în Rusia, considerând acest lucru o „tentativă de escaladare”. Putin a amenințat cu un răspuns „foarte serios, dacă nu chiar copleșitor” în cazul unui atac asupra Rusiei cu rachete precum Tomahawk, cerute de Ucraina.

Pe de altă parte, în ciuda amânării întâlnirii de la Budapesta, Putin a pledat pentru continuarea „dialogului”, spunând că acesta este „întotdeauna preferabil confruntării, disputelor și cu atât mai mult războiului.” El a subliniat că astfel de discuții, propuse inițial de partea americană, trebuie pregătite bine pentru a avea rezultate.