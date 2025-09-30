A venit toamna cu virozele de sezon. Deja în multe spitale numărul pacienţilor cu infecţii respiratorii şi alte afecţiuni este tot mai mare. Odată cu începerea anului şcolar şi cu răcirea vremii, primii care se îmbolnăvesc sunt copii. Specialiştii în sănătate îi îndeamnă pe părinţi să nu îşi trimită la şcoală şi grădiniţă copiii şi preşcolarii bolnavi. Potrivit medicilor, vaccinarea antigripală este deosebit de importantă.

Reporter: Cele mai multe probleme sunt întâlnite la copii și vârstnici.

Ligia Marincaş, medic epidemiolog: Se vede că marea majoritate a cazurilor care au necesitat spitalizare sunt cazurile de copii, respectiv, cazurile la vârsta de peste 65 de ani. Predomină internările la copii, iar la pneumonie observăm că, pe luni, proporția copiilor este asemănătoare cu cea a adulților, respectiv, a persoanelor peste 65 de ani.

Vaccinarea împotriva gripei este importantă.

Ligia Marincaș: Grupele populaționale considerate la risc, pentru care se recomandă vaccinarea antigripală, sunt cele pe care le comunicăm în fiecare an. Este vorba de persoane cu vârstă cuprinsă între 6 luni și 64 de ani, cu afecțiuni medicale cronice, copii cu vârste între 6 luni și 59 de luni, gravide, personal medico-sanitar și auxiliar din spitale și unități ambulatorii, ca și persoane și adulți din centre rezidențiale și persoanele de peste 65 de ani.

Autoritățile sanitare îndeamnă populația să înțelegă că doar medicii de familie și medicii specialiști pot stabili un diagnostic corect și medicamentele potrivite pentru fiecare pacient.