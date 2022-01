PNL Buzău anunță că președintele Organizației Municipale a USR Buzău, Denisa Alina Çoban a devenit membru PNL Buzău.

”Denisa Colban, inginer și om de afaceri, este noul membru al echipei PNL Buzău, membru alături de care ne dorim să putem continua proiectele pentru buzoieni. Alegerea Denisei Çoban de a veni în echipa noastră nu e deloc întâmplătoare având în vedere că are experiență politică și cunoaște îndeaproape problemele buzoienilor, întrucât a fost președintele organizației municipale a USR și a participat activ în campaniile electorale trecute. Așadar, Denisa Çoban a ales să părăsească USR Buzău întrucât proiectele și acțiunile PNL Buzău se apropie mult mai mult de viziunea domniei sale de a face politică și de modul în care alege să vină în sprijinul oamenilor” a declarat deputatul Gabriel Avămescu, președintele organizației județene a PNL Buzău.

La rândul său, senatorul Vlad Pufu, președintele Organizației Municipale PNL Buzău, a salutat venirea în echipă a Denisei Coban.

”Am primit-o în rândurile Organizației Municipale a PNL Buzău pe Denisa Alina Coban. Președinte al Organizației Municipale a USR Buzău, Denisa Coban a devenit membru al Partidului Național Liberal. Mă bucur să primim în Organizația Municipală profesioniști în activitatea de partid, buni organizatori și oameni care au demonstrat întâi pe forțele proprii, oameni care cred în valorile de dreapta. Denisa Coban va face parte din echipa pe care o conduc și vom lucra împreună la proiectele liberale. Organizația Municipală a PNL Buzău are porțile deschise pentru toți cei care își doresc să facă parte dintr-o echipă activă și dornică să modernizeze Buzăul” a spus Vlad Pufu.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Denisa Coban explică motivele plecării din USR.

”Am încheiat un capitol din activitatea mea politică la USR-PLUS, dar a început un alt capitol la PNL. USR-PLUS a fost partidul unde am învățat, m-am dezvoltat, am interacționat cu oameni care mi-au devenit prieteni. Le mulțumesc foștilor colegi pentru susținerea și încrederea acordată. Fără susținerea lor nu aș fi reușit sa cresc politic, dar în ultima perioadă am simțit că în USR-PLUS la nivel local se bate pasul pe loc, iar eu fiind o persoană activă, și îngrijorată de viitorul copiilor, de locurile de munca, de mediul înconjurator, de pensii, am ales sa ma alătur echipei PNL.