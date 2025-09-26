Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă serie de majorări de tarife vamale, de la taxe cu 100% mai mari pentru medicamentele de import, la taxe majorate cu 25% pentru camioane, începând cu data de 1 octombrie, scrie Reuters.

De asemenea sunt în pregătire tarife vamale cu 50% mai mari pentru mobilier de baie și cu 30% mai mari pentru cel de bucătărie.

Motivul invocat de Trump e inundația produsă pe piața americană de importurile străine, care ar afecta producătorii americani în domeniile vizate.

Totuși, liderul de la Casa Alba i-a invitat pe producătorii străini, în special pe cei de medicamente, să-și mute afacerile în Statele Unite, contra unor tarife zero.