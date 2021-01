În anul 2020, activitățile polițiștilor buzoieni au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora. Anul trecut au fost intervenții operative la peste 17.000 de evenimente sesizate și 9000 de activități cu caracter preventiv desfășurate, cu diferite grupuri țintă.

La nivelul I.P.J. Buzău au fost înregistrate în perioada anului trecut un număr de 93 de dosare penale, dintre care 19 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor – art. 352 C.P., 4 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică – 368 C.P., 1 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură – 369 C.P. şi 69 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată – art. 322 C.P şi respectiv uz de fals – art. 323 C.P..

În cadrul activităţilor curente și acţiunilor desfăşurate, zilnic au fost verificate persoane aflate în izolare la domiciliu.

Cu ocazia verificărilor efectuate în ceea ce priveşte respectarea măsurii izolării la domiciliu, pe perioada stării de urgență au fost aplicate 143 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 786.600 lei. De asemenea, cu privire la nerespectarea celorlalte prevederi ale ordonanţei militare, în cadrul activităţilor curente, dar şi în contextul celor peste 200 de acţiuni cu efective mărite derulate pe raza judeţului Buzău au fost aplicate 23.466 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 15.304.840 lei.

În perioada stării de alertă au fost organizate 900 de acțiuni. În cadrul acestora, dar și al activităților curente au fost aplicate 6.271 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.801.980 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 şi au vizat în principal nerespectarea măsurilor de protecţie individuală.

Având în vedere specificul atribuțiilor polițienești, cu toate că au fost luate constant măsuri de prevenire a infectării cu noul coronavirus în rândul personalului propriu și au fost puse în aplicare modalități de compartimentare a activității și timpului de lucru, s-au înregistrat situații ce au impus izolarea/carantinarea polițiștilor, urmare contactării virusului Sars-Cov2. Totuși, managementul eficient al resurselor umane a făcut ca activitatea instituției să se desfășoare normal, atât din punct de vedere al exercitării atribuțiilor de serviciu pe plan intern, cât și al parteneriatului profesional cu celelalte instituții.

Totodată, în perioada 27 august – 06 decembrie 2020, polițiștii buzoieni au desfășurat, în condițiile legii, activităţile necesare pentru asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică pe durata campaniilor electorale şi a celor două tururi de alegeri (alegerea autorităților administrației publice locale, respectiv alegerile parlamentare).

În anul 2020, pe raza județului Buzău nu au fost înregistrate situaţii în care să fi fost tulburată grav ordinea şi liniştea publică. Criminalitatea sesizată s-a aflat pe un trend vizibil descendent față de anul precedent (-7%). Infracţionalitatea judiciară se află pe un trend descendent în ultimii 8 ani, în anul trecut înregistrând cea mai scăzută valoare din această perioadă (-6%).

În anul 2020, infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a înregistrat scăderi semnificative (-11%), situaţia operativă din ambele municipii fiind descrisă prind trenduri descendente. Sesizările privind infracţiunile de altă natură au scăzut şi ele cu 14%,.

Criminalitatea stradală

În perioada de referință criminalitatea stradală a înregistrat o scădere de 24%, în mediul urban fiind înregistrată o scădere de aproximativ 30% la nivelul poliției municipiului reședință de județ. Criminalitatea în mediul rural a înregistrat de asemenea o scădere față de anul 2019 (-1%).

Pentru prima dată după 7 ani de scăderi consecutive, infracţiunile judiciare la nivelul secţiilor rurale au înregistrat o ușoară creştere (+2%) .

La nivelul secţiilor de poliţie rurală, infracţiunile contra patrimoniului au avut de asemenea un trend descendent, acest tip de criminalitate aflându-se în scădere începând cu anul 2013.

Infracţiunile de furt sesizate în mediul rural au înregistrat cea mai mică valoare din ultimii 8 ani (o scădere de aproximativ 3% față de anul anterior).

S-au înregistrat scăderi la furturile din locuinţe, cele din curţi şi anexe gospodăreşti şi la furturile de produse agricole de pe câmp, furturile de animale, furturile din auto.

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă:

În anul 2020, pe raza judeţului Buzău nu s-au înregistrat evenimente cu impact asupra comunităţii de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică în care să fie implicați membrii unor grupări infracţionale.

În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte comise cu violenţă, s-au înregistrat scăderi la majoritatea infracţiunilor (tâlhărie, viol, vătămări corporale), o creștere fiind înregistrată în ceea ce privește infracțiunile de loviri sau alte violențe (aproximativ 5%).

