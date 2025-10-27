Pompierii au intervenit, între ianuarie și septembrie, la 56 de incendii izbucnite în locuințe, cele mai multe provocate de coșuri de fum sau sisteme de încălzire defecte ori utilizate necorespunzător. Potrivit ISU Buzău, majoritatea cazurilor au fost în mediul rural.

„În perioada ianuarie – septembrie 2025, la nivelul ISU Buzău au fost înregistrate 56 de situaţii de urgenţă generate de incendii la locuinţe, dintre care 47 în zone rurale şi 9 în zone urbane. Împrejurările determinante au fost următoarele: coş, canal sau burlan de fum deteriorat – cinci situaţii; coş, canal, burlan de fum amplasat ori neprotejat termic faţă de materiale combustibile – 25 de situaţii; coş, canal, burlan de fum necurăţat de funingine – 13 situaţii; jar căzut din sistemele de încălzit – şase situaţii; mijloc de încălzire locală nesupravegheat ori supraîncălzit – două situaţii; sisteme de încălzire (sau gătit) amplasate necorespunzător faţă de materiale combustibile – trei situaţii; sisteme de încălzire (sau gătit) defecte, neizolate termic corespunzător – două situaţii. Toate situaţiile prezentate au avut loc la case de locuit şi anexe gospodăreşti”, transmit reprezentanții ISU Buzău.

Autoritățile subliniază că, în cadrul acțiunilor de prevenire, personalul Inspecției de Prevenire verifică respectarea cerințelor privind întreținerea, curățarea și controlul coșurilor și canalelor de fum aferente mijloacelor de încălzire locale, inclusiv existența dovezilor că lucrările sunt efectuate periodic de persoane autorizate.

În anul precedent, numărul intervențiilor a fost mai mare, iar cauzele, similare celor din 2025: „În anul 2024, la nivelul ISU Buzău au fost înregistrate 91 de situaţii de urgenţă generate de incendii la locuinţe, dintre care 71 în zone rurale şi 20 în zone urbane. Majoritatea situaţiilor prezentate au avut loc la case de locuit şi anexe gospodăreşti (90), fiind înregistrat un singur incendiu la un garaj auto”.

Specialiștii recomandă, pentru sezonul rece, evitarea utilizării instalațiilor electrice cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția adecvată față de materiale combustibile, precum și renunțarea la folosirea sobelor și altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibil sau lăsate nesupravegheate.

Sursa: Realitatea de Buzau