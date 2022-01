Cazul Adelei, polițista care și-a pus capăt zilelor la doar 25 de ani, scoate la iveală dezastrul din poliție: 40 de polițiști s-au sinucis în ultimii ani. Cei mai multi s-au împușcat -25, în vreme ce alți 12 au ales să se spânzure. Datele scot la iveală eșecul MAI în a gestiona la timp problemele acestea. Potrivit unor surse, mulți angajați MAI acuza modul in care sunt ocupate funcțiile de psiholog in poliție. Unii nu ar fi profesat in afara sistemului, in timp ce multi politisti nici nu stiu pe cine au psiholog. Fiecare psiholog are, in medie, aproximativ 1.000 angajați MAI de care trebuie sa se ocupe, scrie realitatea.net

Aceste tragedii se țin lanț în structurile MAI. Vorbim de 40 de sinucideri doar in politie, cei mai multi au folosit arma din dotere si, ce e regretabil, cei mai multi au trecut si de testarea psihologică.

Datele oficiale arată că în ultimii 10 ani peste 40 de polițiști s-au sinucis, iar majoritatea au folosit arma din dotare. a usuci si majoritatea au folosit arma din dotare.

Examinarea psihologică este în centrul acestei situații. Vorbim de un număr foarte mare de sinucideri.

Angajații din sistem ridica semne de întrebare legate de cum sunt ocupate astfel de functii. Psihologii trebuie să se ocupe, fiecare, de 1000 de angajati.

Liderul Sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica, a declarat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că „realitatea dramatică în urma acestei cifre de 40 de colegi care au recurs la acest gest ne demonstrează că, indiferent cum se face această testare, nu e suficienta si nu e updatata la nevoile de astăzi ale polițistului. Cauzele suicidului sunt determinate de stres, de presiune, la locul de muncă, de incapacitatea de concilliere a vieții personale cu cea profesionale, și atunci sigur că ajung la un moment in care politistul decompensează, are la îndemână o armă, și se gândește că e singura variantă pentru a pune capăt situației dramatice prin care trece”.

Întrebat despre cum poate controla MAI examinarea psihologică, Cosmin Andreica a explicat că „Ordinul care reglementeaza activitatea de psihosociologie acordă niște atribuții in sarcina șefilor, care în cele mai multe cazuri sunt folosite ipotriva polițiștilor. În sensul în care șefii constată că anumiți polițiști incomozi sistemului au comportamente dezaptative sunt trimiși la psiholog in speranta că vor pica testarea si pot fi pusi la dispozitia unitatii. Faptul ca aceste instrumente sunt folosite pe invers, creeaza si o reticență de a se adresa MAI.

În multe unitati de poliție colegii noștri nici nu stiu numele psihologului. E clar ca daca nici atâta lucru nu știi, nu apelezi la serviciile psihologice.

Despre felul discutabil in care s-au ocupat unele din locurile de psihologi, Cosmin Andreica a mai spus că „ne dorim specialisti, dar in sistem, pentru ca sunt din afara insituției, ajung psihologi care nu au profesat sau au profesat prea putin sau nu au avut succes pe piața libera si atunci se angajeaza la stat. Iar consecintele le vedem in fiecare zi”.

Ultimul caz tragic la sinuciderilor din Poliție este cel al agentei de 25 de ani din Mehedinti care s-a sinucis intr-o gara din Strehaia, tot cu arma din dotare. Polițista a decis să-și ia viața, împușcându-se în cap în baia gării. Potrivit apropiaților, ar fi suferit în ultima perioadă din cauza depresiei, pe care nu ar fi reușit să o trateze. Modul în care tânăra a ales să-și pună capăt zilelor a șocat o țară întreagă.

Gestul extrem comis de aceasta vine la nici o lună după ce o altă polițiștă s-a împușcat cu arma din dotare într-un bloc din Brașov, la sfârșitul anului 2021. Polițista de 28 de ani a fost găsită împuşcată în cap, în noaptea de 30 spre 31 decembrie, într-un bloc din Braşov. Femeia era căsătorită de trei luni, tot cu un polițist