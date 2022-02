Pentru prima dată de la debutul pandemiei de coronavirus, județul Buzău înregistrează peste 1000 de noi infectări în 24 de ore. Până acum au fost cel mult 800 de cazuri înregistrate în 24 de ore, acum, din 1 726 de teste efectuate, 1009 au fost pozitive. Buzoieni de toate vârstele au fost diagnosticați în ultimele 24 de ore cu COVID-19.

Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzău, s-au inregistrat 1009 cazuri cu COVID-19 (943 cazuri noi de infectare si 66 cazuri de reinfectare). Pacienții au vârste cuprinse între 5 luni și 92 de ani.

Totodată, doi bătrâni din județ au pierdut lupta cu virusul.

DECES 891: Pacienta in varsta de 84 ani din Luciu se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testata si confirmata cu SARS CoV2 in 26.01.2022 si internata pe sectia ATI. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 28.01.2022 pacienta a decedat. Comorbiditati: FIA, ICC cl III NYHA, boala renala cronica.

DECES 892: Pacienta in varsta de 82 ani din Ramnicu Sarat se prezinta la camera de garda a Spitalului Municipal Ramnicu Sarat cu simptomatologie respiratorie. Este testata si confirmata cu SARS CoV2 in 23.01.2022 si internata pe sectia ATI. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 29.01.2022 pacienta a decedat. Comorbiditati: insuficienta renala cronica, ateroscleroza cerebrala, dementa senila

Sursa: Realitatea de Buzau