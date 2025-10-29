Poliţiştii au pus în executare, miercuri, 14 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, printre cei vizaţi numărându-se funcţionari şi o instituţie publică din localitatea Stăneşti.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, acţiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare.

„În această dimineaţă, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 14 mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii publice din localitatea Stăneşti, judeţul Giurgiu, la domiciliile unor funcţionari publici din aceeaşi localitate, precum şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, din judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău”, se arată în comunicatul remis miercuri de IPJ Giurgiu.