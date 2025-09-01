Conform procedurilor, în prima zi de lucru senatorii şi deputaţii îşi aleg prin vot noile conduceri – pe membrii Birourilor Permanente – şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii.

Pe agenda legislativului, figurează de la ora 19,00 şi şedinţele comune succesive privind angajarea răspunderii Guvernului pe cele 5 proiecte cuprinse în al doilea pachet de reformă fiscal-bugetară. Aleşii pot depune amendamente la aceste proiecte până în această dimineaţă la ora 9:00.

Cele cinci proiecte legislative pe care cabinetul Ilie Bolojan îşi va asuma, astăzi, răspunderea în Parlament vizează: pensiile magistraţilor, reforma fiscală, reforma în sănătate, guvernanţa corporativă a companiilor de stat şi eficientizarea activităţii ANCOM, ANRE şi ASF. Modificările pe care senatorii şi deputaţii le vor propune la toate aceste proiecte vor fi analizate de Guvern tot astăzi într-o şedinţă convocată la ora 16.00.

În privinţa celui de al şaselea proiect de reformă, referitor la tăierile din administraţia publică locală şi centrală, liderii PSD, PNL, USR şi UDMR nu au reuşit să ajungă la un acord, deşi subiectul a fost intens dezbătut în coaliţie în ultimele zile. Potrivit unor surse politice, discuţiile vor continua săptămânile următoare.

RADOR RADIO ROMÂNIA