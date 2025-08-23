Contul oficial de Facebook al ministrului Finanțelor a fost inundat de comentarii critice în ultimele ore, după ce Alexandru Nazare s-a distanțat de responsabilitatea aplicării cotei de TVA de 21% pe facturile de energie electrică din luna iulie. Chiar dacă a invocat legislația fiscală în vigoare, mesajul a generat un val de reacții negative din partea cetățenilor, care-l acuză de cinism, de lipsă de asumare și chiar de o complicitate tăcută cu companiile, prin care statul a încasat mai mulți bani.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului”, a scris Alexandru Nazare.

