Guvernul a aprobat luni o serie de modificări și completări la Ordonanța 52 pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

Noile reglementări aduc clarificări și îmbunătățiri cadrului aplicabil, angajamentelor și cheltuielilor bugetare la categoria bunuri și servicii, scopul principal fiind menținerea disciplinei financiare și limitarea risipei bugetare.

”Noile modificări aduse Ordonanței de Urgență 52 permit să fie folosiți bani pentru studii și activitate de consultanță necesare pregătirii proiectelor de investiții și depunerea cererilor de finanțare, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene.

Se pot face cheltuieli pentru asistența juridică referitoare la arbitrajele litigiilor internaționale. Se vor cheltui bani, dar cu impact bugetar redus, pentru buna funcționare a unor servicii publice esențiale, fără a fi necesară aprobarea prin memorandum. De asemenea, a fost introdus un mecanism flexibil pentru autoritățile publice locale care va permite ca: în situațiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026, ordonatorii de credite să o aprobe pe baza unei note justificative, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în guvern.

În domeniul cultural se permite instituțiilor ca tot ce au în proiectele manageriale sau în planul lor de activitate, în octombrie, noiembrie și în decembrie, să poată fi realizate în limita bugetelor de care dispun. Se pot face cheltuieli pentru producerea, exploatarea și valorificarea de bunuri culturale, artistice, literare, editoriale, cinematografice, sau protejarea, conservarea, cercetarea și promovarea bunurilor de patrimoniu cultural.

De asemenea, sunt permise și cheltuieli pentru participarea la festivaluri artistice, târguri de carte, expoziții bienale și la alte evenimente culturale și artistice. Și tot această ordonanță de urgență vizează și modificarea mai multor acte normative cu scopul îmbunătățirii capacității administrative de gestionare și implementare a fondului pentru modernizare, precum și în vederea asigurării condițiilor bugetare de funcționare a unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, se urmărește consolidarea și clarificarea cadrului juridic aferent gestionării și utilizării fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare, având ca scop asigurarea unei implementări eficiente a proiectelor finanțate prin acest fond, ținând cont de provocările practice întâlnite de beneficiari, precum și de necesitatea unei gestiuni clare și transparente a resurselor financiare.”

Sursă: Radio România Actualități