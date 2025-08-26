Zi decisivă pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate! Liderii Coaliției se întâlnesc astăzi cu toate datele pe masă. Sursele Realitatea PLUS spun că au fost agreate principiile, iar discuțiile de astăzi se vor concentra pe forma finală a pachetului.

Social-democrații au votat în unanimitate să se întoarcă la masa negocierilor și se declară mulțumiți de ceea ce s-a vorbit până acum. Ministrul de Finanțe a prezentat la Guvern toate datele pentru măsurile fiscale, dar și pentru rectificarea bugetară, la solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu.

Dacă după discuțiile de astăzi va fi luată o decizie finală, proiectul cu măsuri de austeritate va fi adoptat mai întâi într-o ședință de guvern, care va avea loc cel mai probabil joi.

Printre altele, vă amintim, pachetul doi de măsuri conține prevederi precum interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru toți bugetarii, tăierea pensiilor speciale pentru magistrați și noi creșteri de taxe.