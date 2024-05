Anca Alexandrescu a continuat seria dezvăluirilor bombă care au dinamitat caracatița construită de generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Într-o discuție pe care a avut-o cu omul de afaceri Cătălin Hideg, generalul Dumbravă îi spunea acestuia că sumele pe care i le plătea sub disimularea de „consultanța” nu trebuie să fie cash, ci prin viramente, pe cardul personal, „sa nu vină ANAF sau să fiu denunțat”. La discuție participă și Dan Tocaci de la Romprest.

CĂTĂLIN HIDEG: Acum a venit și ANAF-ul și că vor TVA-ul de la facturile pe care aia nu-și le-a previzionat în Spania. E o nenorocire, mă Dane! Ei și-au făcut treaba, eu unde să plătesc? Eu plătesc tot ce am ieșit, dar scuzați-mă! (…) Ea e acasă, bine mersi și m-a pus Hideg. Păi cum te-am pus, nu ai făcut și tu niște bani. Nu ai făcut și tu cu mine, te-am obligat, te-am forțat sau te-am aruncat pe geam. Ai făcut de bună voie nebunule, problema e că, eu vă spun, eu dacă mă opresc aici (…) vă spun ce rămâne, eu am să mă duc la pușcărie pentru că exact cum spuneți dumneavoastră (Dumitru Dumbravă) este foarte importantă firma asta a mea.

DUMITRU DUMBRAVĂ: E foarte importantă, prea importantă! Cum să spun, tot răul spre bine, e important ca între ce a hotărât, dacă se întâmplă ceva, să se întâmple ceva în cheie pozitiv și atunci îi dai și judecătorului oricât ar fi el, bă nene, timpul, afaceri, trebuie să-i dai ceva și să scrie și el acolo, când scrie motivarea și trebuie să se motiveze și el.

CĂTĂLIN HIDEG: Am scris clar că sunt așa, nu am avut condamnări penale, (…)După am zis că este ok și că nu are nimic care să fie pedepsit.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Maxim ce a putut să facă, și trebuie să fiți cu inima împăcată și a fost ce a putut să deschidă acolo!

CĂTĂLIN HIDEG: noi nu am reușit să-i dăm …

DUMITRU DUMBRAVĂ: Rămâne cu acoperirea prejudiciului și doi să rezolvați problema cu asta. Și cum suntem în relația asta și cumva mă simt eu nasol, este prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a întâmplat asta.

CĂTĂLIN HIDEG: Am vorbit de la început și v-am spus că nu pot aici și după aia întrebam, mă duceam la țiganul, mă împrumuta! Cum v-am zis!

DUMITRU DUMBRAVĂ: Nu trebuia ca să nu fie însemnați, ceva!

CĂTĂLIN HIDEG: Și zice pe factură, nu am omule așa ceva, de unde, cum să fac!

DUMITRU DUMBRAVĂ: Sunt toți într-un circuit, vă spun că noi. Ați văzut cine de unde, adică se uită lumea prin piața publică, cum spuneți și dumnevoastră, să vadă că am ceva, cash, cu bani negri, cu nu știu ce. Eu am banii mei și de asta am stabilit. Am plecat acum, am stat o săptămână în Emirate, totul a fost pe cardul personal, prin bancă, nu vreau să vină ANAF-ul sau să mă denunțe nu știu cine și să mă întreb: Ce ai făcut? De unde ai?

CĂTĂLIN HIDEG: Am fost cinstiți de la început, i-am spus lui domnu Doru. Eu i-am spus că asta e prima oră, decembrie, ianuarie, februarie. Nu am reușit deloc și am toate ale blocate, 4 conturi, am o proprietate … și vrea să o cumpere și vii să semnezi actele. Și vreau să vând o casă, domnule sunt dovezi și firma are probleme, abia am avut bani de salarii. Am avut oameni prin curte, nu merge nici vânzarea.

DUMITRU DUMBRAVĂ: Totuși, la partea economică pentru că nu am vorbit deloc.

CĂTĂLIN HIDEG: I-am zis! Și a început cu da-lea că stai că particip, stai că o fi și mi-au pus sechestru pe conturi.

DUMITRU DUMBRAVĂ: După ce întreabă de ce nu au bani, eu nu înțeleg că (…) tu tot timpul împuști și găsești pe unul și PAC! Am vorbit cu contabila de bilanțul de final de an. Și domnule au venit facturile și nu vreau să decapitalizeze și vreau să pună, eu nu sunt atent la astea, e o fracție din profil, impozitul ăla pe dividente sau ce trebuie, domnule sunt niște sume, la mine în persoană, domnule dacă de la mine unul singur, de la firmele astea mari zic, problema mea e că nu dau, dau, dar să știu că și copilul merge la o școală ca lumea și că nu trebuie să bag bani în profesori și să-l duc în privat. Să știu dacă mă duc la spital este măcar la nivelul Franței, nu este cel mai bun exemplu, dar totuși este altceva un spital de stat. Să știu că am autostrăzi bune, că mă duc la Brașov și că ajung într-o oră, că sunt 120 de kilometri.

DAN TOCACI: Să mă protejeze!

DUMITRU DUMBRAVĂ: Exact!

DAN TOCACI: Să spună că nu poate, că nu știe, că nu…

DUMITRU DUMBRAVĂ: Dau cu toate mâinile, dau la clientela de partid.

CĂTĂLIN HIDEG: Sunt câțiva oameni în filiale, în construcții, la pensii, banii care sunt la CNAIR cu șoselele alea, Pistol (Cristian Pistol), cinci milioane mi-a dat și este risc pentru că a luat bani de la IFN-uri.