Afirmațiile președintelui Nicușor Dan privind retragerea unei părți a trupelor americane din România au generat critici și întrebări în mediul politic și în rândul opiniei publice. Deși măsura este privită de mulți ca un semnal îngrijorător pentru flancul estic al NATO, șeful statului a minimalizat impactul deciziei, catalogând-o drept „un gest cu o anumită simbolistică”, fără consecințe asupra securității naționale.

Comentariile sale vin în contextul în care presa ucraineană a scris despre posibile blocaje între republicanii și democrații din Congresul SUA privind relocarea forțelor americane din Europa. În timp ce alte state din regiune tratează cu maximă precauție orice modificare a prezenței militare americane, președintele a transmis un mesaj liniștitor: „România este o țară sigură”.

Totuși, relaxarea afișată de Nicușor Dan ridică semne de întrebare, având în vedere tensiunile regionale și proximitatea conflictelor din Est. În loc să abordeze direct preocupările legate de apărare, acesta a mutat accentul pe componenta economică a relației cu SUA, declarând că „marea miză” ar fi atragerea capitalului american, și nu întărirea cooperării militare.

Deși vizita iminentă a secretarului general al NATO, Mark Rutte, și exercițiile militare aflate în desfășurare pe teritoriul României arată că Alianța își menține angajamentul, rămâne de văzut dacă mesajele președintelui reușesc să ofere populației sentimentul real de siguranță