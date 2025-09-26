Președintele Nicușor Dan susține că fostul candidat la prezidențialele anulate Călin Georgescu nu a acționat singur, ci a beneficiat de sprijinul unei rețele formate din persoane influente și cu resurse financiare considerabile.

„Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune și care a convins câteva milioane de oameni. În spatele lui au fost niște români cu bani, care la un moment dat s-au aliniat în spatele lui”, a spus liderul de la Palatul Cotroceni într-un interviu pentru Digi 24, considerând că aceste resurse obscure au alimentat proiectul său politic.

Întrebat dacă rețeaua din jurul lui Călin Georgescu ar fi fost conectată la Moscova, președintele a răspuns afirmativ: „Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este foarte clar, și asta e dovedit”.

Gruparea Potra și planul de destabilizare

În ceea ce îl privește pe mercenarul Horațiu Potra, Nicușor Dan a mărturisit că, inițial, a privit cu scepticism informațiile primite. „Ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și trei grenade? Dar nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care se instruiseră să forțeze intrarea într-o adunare publică”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că, deși susținătorii lui Călin Georgescu continuă să susțină că Rusia nu ar fi avut o influență în alegerile de anul trecut, există dovezi clare în acest sens și „vor fi multe altele”.

Atât Călin Georgescu, cât și Horațiu Portra sunt judecați pentru complotul contra ordinii constituționale. Mercenarul a fost prins, miercuri, în Dubai.

Decizia CCR de anulare a alegerilor

Șeful statului a evocat și momentul tensionat în care Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor, iar fostul președinte Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„A fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar s-a sfârșit cu o decizie curajoasă. Suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid și avem foarte multe dovezi externe. Avem rapoarte ale serviciilor din Franța, Spania, UK, NATO și UE, care confirmă că este un atac informațional al Rusiei asupra țărilor europene, inclusiv asupra României”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre divizarea profundă a societății după anularea alegerilor și efectele planului de destabilizare, președintele a lansat un apel la înțelegere reciprocă. „Îi încurajez pe oameni să se asculte unii pe alții”, a spus el.

Susținut de USR, PNL, PSR și UDMR, Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale reluate în luna mai, avându-l ca adversar pe liderul AUR, George Simion.

Sursa: Newsinn