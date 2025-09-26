Președintele Nicușor Dan critică activitatea celor de la ANRE, pe care îi acuză că nu își fac treaba. Șeful statului a explicat că lipsa coordonării între companiile de stat și faptul că profiturile mari ajung la speculatori afectează atât consumatorii, cât și industria.
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că prețurile energiei în România sunt excesive, dar și-a exprimat încrederea că situația va fi remediată într-un interval relativ scurt de timp.
El a precizat că, în opinia sa, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu gestionează corespunzător mecanismele pieței: „Nu-și face treaba”, a spus președintele fără ocolișuri despre această instituție vitală a statului.
Potrivit șefului statului, problema prețurilor ridicate este dublă. În primul rând, deși România produce o cantitate semnificativă de energie, prețul final pentru consumatorii casnici rămâne foarte mare, afectând direct gospodăriile și limitând stimulentele pentru investiții.
„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează. O problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa.
Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a explicat Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni TV.
Instituțiile statului și producătorii de energie trebuie să se coordoneze rapid
În al doilea rând, președintele a arătat că lipsa unei coordonări între companiile de stat care produc energie reprezintă un alt obstacol semnificativ.
El a explicat că fondurile generate de prețurile mari ajung adesea la speculatori, deoarece mecanismele menite să limiteze profitul excesiv sunt gestionate ineficient de ANRE.
Nicușor Dan a mai menționat că, deși problemele sunt complexe, există soluții rapide printr-o mai bună corelare a instituțiilor și companiilor de stat.
Liderul de la Cotroceni i-a asigurat pe români că Ministerul Energiei monitorizează atent aceste aspecte și că autoritățile speră să corecteze situația într-un interval de timp relativ scurt, astfel încât piața energiei să funcționeze într-un mod cât mai corect, iar prețurile să scadă.
Toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba.
Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul Energiei se uită foarte atent la lucrurile astea şi sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a adăugat Nicușor Dan.
Ministrul Energiei speră la facturi mai mici cu 25% peste 6-12 luni
Reamintim că, la începutul lunii septembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vorbea despre măsuri care ar putea scădea prețul energiei în România cu până la 25% în termen de șase luni, maxim un an.
El a prezentat atunci și cinci măsuri care vor ajuta în acest demers:
- operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;
- creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;
- introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;
- scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;
- integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.
În plus, se va negocia cu Comisia Europeană pentru a ni se permite să prelungim termenul de funcționare al centralelor pe cărbune până în anul 2030, timp în care se vor dezvolta noi proiecte de producție.