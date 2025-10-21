Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 21 octombrie 2025, decretul prin care generalul-maior Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, este trecută în rezervă începând cu data de 31 octombrie.

Decizia vine după ce DNA a plasat-o sub control judiciar, într-un dosar de corupție legat de fonduri europene. Procurorii o acuză că s-a inclus ilegal într-un proiect și ar fi încasat peste 200.000 de lei pentru o funcție pe care nu avea voie să o ocupe.

Șeful statului a subliniat că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne, ci și integritate la toate nivelurile de conducere, iar abaterile trebuie tratate cu maximă exigență și transparență.

„Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă și față de încrederea cetățenilor”, a transmis Nicușor Dan.

DNA a anunțat oficial pe 17 octombrie că urmărește penal 18 angajați ai Spitalului Militar Central în același dosar. Florentina Ioniță a fost plasată sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei.