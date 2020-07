Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, duminică seară, la „Jocuri de putere, că transmiterea comunitară a infectărilor COVID va crește in urmatoarea perioada, pentru că de trei săptămâni se inregistrează o crestere progresiva a numarului de cazuri. În același timp, ministrul nu exclude o revenire la starea de urgență, dar speră să nu se ajungă până acolo.

Ministrul Sănătății a descris evoluția epidemiei din februarie si până acum, când după cele trei valuri de relaxare , cazurile au crescut, din nou, foarte mult, similar cu perioada de starea de urgență.

„Pe 26 februarie aveam primul caz de infecție coronavirus. Eram in scenariul 1, pana la 25 de cazuri. Am intrat in scenariul 2: 26-100 de cazuri, scenariul 3: 101-2.000 de cazuri, iar după 2.000 de cazuri – scenariul 4. Am atins un varf , in jur de 12.000 de persoane infectate,, in jurul datei de 29 aprilie. A urmat un platou si o panta descendenta, u ninceput, i ncare am permis odata cu starea de alerta masuri de relaxare, incepand cu 15 mai, pe care le putem controla mai usor, dar am mizat pe acest spirit civic si parteneriat cu operatorii economici si populatia. Anterior gestionasaem sarbatorile pascale, 1 Mai, precum și celelalte doua perioade de relaxare 1 iunie ,15 iunie”, a explicat Nelu Tătaru.

„În urmă cu trei săptămâni a început să crească numărul de cazuri. Noi ne-am asumat o creștere mai mare de cazuri odata cu aceste relaxări. Au urmat o serie de nerespectari ale acestor reguli, in general in zonele turistice, apoi chiar in localitatile mari.

Suntem in momentul in care avem o crestere de trei saptamani, avem suprasolicitari in anumite judete: spitalele din Capitala, Valea Prahovei, in ultima perioada avem judete care au atins cota de 1.000 de persoane infectate – Botoșani, Brașov, Galați, Iași, Vrancea”, a anunțat ministrul Sănătății, duminică seară, la „Jocuri de putere”, de la Realitatea PLUS.

„Evaluăm continuu primul val și ne adaptăm. (…) Nu mai avem instrumente care să-i oblige să rămână internați (dupa decizia CCR – n.red.), dar de nevoie ei pot ramane. (…)

Noi am evaluat acest prim val, 14 zile si ne adaptam, toate deciziile vor fi adaptate punctual la zone, o stare de alerta. Nu mai putem detasa personal medical, in starea de urgenta o puteam face, in alerta mai putin. A trebuit in ultimele zile sa transferam bolnavi, alta data in starea de urgenta detasam personal medical in acel loc, nu s-a mai putut.

Acum trei saptamani se discuta ca si acele spitale suport COVID sa le redam inapoi patologiilor non-COVID. (…) De trei saptamani nu stiu cate spitale suport COVID mai pot cere sa revina la patologie non-COVID in conditiile in care cazurile au crescut ca numar.

In momentul in care nu mai putem tine asimptomaticii inspital, nici cei cu simptome usoare si medii care solicita externarea va dati seama ca transmiterea comunitara e accentuata in acest moment. Mizam doar pe un examen complet al unui medic curant, pe recomandarile pe care le da, pe avizarea celui care pleaca, ca odata angajat intr-o ancheta epidemiologica care poate confirma ca el este cauza altor infectari si intrarea sub incidenta Codului penal. Sunt singurele arme pe care le mai avem ”, a explicat Nelu Tătaru.

„Transmiterea comunitară va creste în următoarea perioadă. (…) Starea de urgenta sau alerta se face după o crestere exponentiala de cazuri de la o zi la alta si sufocam unitatile UPU si sistemele de ATI si n-avem timp sa ii tratam (…)

Astăzi avem 391 din 700-7000 de de teste, parerea me e ca suntem tot acolo. La ATI avem 215, 288 a fost in aprilie, inca 19 decese i n24 de ore, nu cred ca suntem departe 19 decese, sunt cei cu simptomatologie critica, necesita intubare. Lupta cu acest virus e grea, avem o crestere progresiva.

Starea de alerta e la recomandarea INSP, ca numar de cazuri prin decizia CNSU. Starea de urgență este o recomandare a CNSU, dar decizia e a presedintelui României.

Eu sper să n-ajungem la acele momente, fiindcă cred ca am suferit destul sper sa nu ajungem acolo ca am suportat destul in cele doua luni jumătate, aproape trei. Am suportat, am stat in casa iar o mica parte au bagatelizat, si in acest moment insufla tuturor ca e un fake ce se intampla astazi. Mare majoritate a populatiei intelege. Nu trebuie sa ne infectam cu totii doar sa vedem ca exista acel coronavirus. Trebuie sa vedem care e realitatea. (…) Anumite tari reintra in izolări, in Spania, am vazut in Grecia cum românii sunt testați”, a mai spus Nelu Tătaru, duminică seara, la „Jocuri de putere”.

