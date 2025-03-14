Acasă Actual MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION... MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ De către Realitatea de Buzau - 14 / 03 / 2025 Suveraniștii s-au mobilizat în număr mare și au strâns semnături pentru George Simion și Ana Maria Gavrilă. Asta după ce liderii AUR și POT au decis să candideze în tandem la prezidențiale. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ ANA MARIA PĂCURARU, ANALIZA MOMENTULUI LA REALITATEA PLUS DUPĂ ÎNTÂLNIREA TRUMP-RUTTE ANCA ALEXANDRESCU, POZIȚIE DE FORȚĂ ȘI DEMNITATE ÎN FAȚA ATACURILOR SUBURBANE: MISIUNEA MEA TREBUIE SĂ CONTINUE, AICI, LA TELEVIZIUNEA POPORULUI VREMEA 14 MARTIE. TEMPERATURI RIDICATE ÎN APROAPE TOATĂ ȚARA PRO INFRASTRUCTURA, DESPRE AUTOSTRADA A0: „SPERĂM CĂ GRECII NE VOR CURMA SUFERINȚA ÎN CURÂND” ORDONANȚA PRIVIND MEDICII PENSIONARI, SUSPENDATĂ PÂNĂ LA FINALUL ANULUI