Moartea neașteptată a doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a ridicat multe semne de întrebare. În centrul anchetei se află propofolul, un anestezic extrem de puternic, care poate fi fatal în câteva minute dacă nu este administrat corect.

Surse apropiate anchetei susțin că lângă trupul medicului au fost găsite fiole de propofol și o seringă. Indiciile preliminare arată că decesul ar fi putut fi cauzat de o autoadministrare accidentală a substanței, cel mai probabil în scop sedativ. Doctorița a fost descoperită fără viață duminică dimineață, în camera de gardă, într-o poziție ce sugerează pierderea bruscă a cunoștinței.

În plus, anchetatorii au identificat urme de diazepam și tramadol, două medicamente cu efect sedativ, ceea ce ridică ipoteza unei combinații periculoase de substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos central.

Propofolul, cunoscut în jargonul medical drept „laptele uitării”, este un anestezic intravenos utilizat în sălile de operație și terapie intensivă. Are efect rapid, inducând starea de sedare în mai puțin de un minut, dar, administrat greșit, poate provoca oprirea respirației și a inimii.

Substanța este reglementată strict și poate fi folosită doar de personal medical specializat. În afara spitalului, utilizarea sa este considerată extrem de riscantă.

Cazul amintește de decesul megastarului Michael Jackson, care în 2009 a murit după ce a folosit propofol pentru a adormi. Artistul îl numea „laptele meu”, din cauza aspectului alb și efectului său imediat.

În cazul doctoriței Ștefania Szabo, experții criminaliști analizează probele pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Autoritățile urmează să afle cum a ajuns propofolul în posesia ei și dacă a fost utilizat în scop medical sau personal.

