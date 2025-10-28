Autoritățile continuă cercetările în cazul morții subite a doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău. Tânăra de 37 de ani a fost găsită fără viață în camera de gardă a secției Chirurgie, în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025.

Ancheta nu vizează doar circumstanțele directe ale decesului, ci și mediul profesional în care lucra medicul. Mai mulți colegi din cadrul spitalului au fost chemați la audieri, pentru a clarifica programul său de lucru, eventualele probleme de sănătate, dar și nivelul de stres și presiune resimțite înaintea tragediei.

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău efectuează cercetări cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art.192 alin.1 C.p. în vederea stabilirii condiţiilor în care dr. Szabo Lavinia Ștefania, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a decedat în cursul nopţii de 27/28.10.2025, în timp ce se afla la locul de muncă, în camera de gardă a unităţii medicale”, au transmis procurorii.

Potrivit comunicatului, la fața locului au fost ridicate probe materiale, au fost dispuse audieri și a fost solicitată o expertiză medico-legală. Autopsia urmează să stabilească exact cauza morții. Reprezentanții parchetului subliniază că toate măsurile luate respectă principiul prezumției de nevinovăție.

Dispariția Ștefaniei Szabo a șocat comunitatea medicală și politică. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, aceasta își schimbase fotografia de copertă pe Facebook, un gest interpretat acum ca tulburător. Deși slăbise vizibil și își împărtășea frecvent greutățile din gărzi, nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit.

La doar 37 de ani, Szabo avea o carieră în plină ascensiune. Era director medical al Spitalului Județean Buzău din 2021 și activa, în paralel, ca membru al Partidului Social Democrat. În plan personal, era divorțată și nu avea copii.

Moartea sa neașteptată readuce în discuție problema suprasolicitării personalului medical și a presiunilor la care sunt supuși tinerii profesioniști din sistemul sanitar românesc. Plecarea fulgerătoare a lăsat un gol imens atât în administrația spitalului, cât și în viața publică locală.