Consultatul politic Miron Mitrea a declarat, la Realitatea PLUS, că președintele ales, Călin Georgescu, are o campanie atipică pentru România. În schimb, analistul este de părere că Nicușor Dan are o campanie banală, plictisitoare și penibilă.

Analistul politic a subliniat că președintele ales și echipa sa au avut capacitatea incredibilă de a ține continuă campania electorală de când judecătorii CCR și-au bătut joc de voința românilor și au anulat alegerile prezidențiale și până în prezent.

”E o campanie care nu s-a oprit. Deci, Călin Georgescu și echipa care îl spijină au avut capacitatea să țină campania continuă, de la anularea turului 2 al alegerilor și până astăzi, campanie pe care eu o văd că se întețește. Se face și mai frumos afară, deci are mai multe șanse să strângă și mai mulți în stradă și e bine. Eu sunt dintre cei care întotdeauna am sprijinit ca oamenii, atunci când au o nemulțumire, să iasă să o spună. Sigur, organizat, nu cu geamuri sparte și așa a și fost. Manifestația de săptămâna asta a fost extrem de civilizată, au strâns semnăturile (…)

Este o campanie atipică pentru ultimii ani în România. S-au mai făcut campanii de genul ăsta, dar aceasta este o campanie foate potrivită pentru momentul actual, după cum gândește mare parte din populația României. Deci, Călin Georgescu este un candidat care da, va ajunge în turul 2, problema este cu cine va fi. Și, da, ceilalți candidați sunt nicăieri”, a declarat Miron Mitrea, la Realitatea PLUS.

În ceea ce privește campania electorală pe care Nicușor Dan o face în timp ce bucureștenii îngheață în apartamente, consultantul politic este de părere că aceasta este banală, penibilă și plictisitoare.

”Am mai spus, Nicușor Dan a intrat în competiție, sprijinit de cei care l-au spirjinit întotdeauna, pe ideea că pe el nu îl urăște lumea. În turul 2, totdeauna, iei mai multe voturi de la cei care nu îl vor pe adversar, decât de la cei care te iubesc pe tine, cam asta e regula. Hai să alegem răul cel mai mic.( …) Nicușor face o campanie banală, dar face o campanie, spre deosebire de ceilalți, el face o campanie, dar este o campanie plictisitoare și penibilă pentru că nu are scopul de a câștiga turul 2. El știe că primul în turul 2 este Călin Georgescu”, a mai spus Miron Mitrea.

Sursa: Newsinn