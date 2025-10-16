Ionuț Moșteanu se laudă că România se poate apăra în fața amenințărilor, însă realitatea il contrazice. Ministrul a declarat că a demarat achiziționarea de armament și echipamente ultamoderne, însă avioanele autohtone nu pot intercepta dronele rusești.

Mai mult, la reuniunea miniștrilor apărării NATO a declarat că România a actualizat legea privind intervențiile de apărare aeriană și este pregătită acum să doboare orice corp neautorizat care intră pe teritoriul țării.

„Noi de exemplu ca țară și ca armată am stabilit în 2022 prin aprobarea Parlamentului că achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams erau printr-un acord Guvern la Guvern, s-a făcut acel acord și tancurile urmează să vină în 2027-2028 și vom avea aceste tancuri de care avem nevoie.

Ministrul care nici măcar nu a făcut armata a chemat peste 10.000 de rezerviști de urgență pentru a trage cu arma. În multe unități militare, după ce s-au format cozi uriașe, unele persoane au fost trimise acasă din cauza unor probleme majore de organizare. Vestea apelului general i-a panicat pe toți românii, iar rezerviștii sunt revoltați după ce au fost ținuți degeaba pe la uși.