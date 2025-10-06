Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a spus că România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg și trebui să construiască soluţii de securitate care să protejeze tot ceea ce este conectat.

„În primul rând, vorbind despre România, cred cu tărie că este un aspect urgent pe care trebuie să-l rezolvăm, o abordare comună prin care să privim digitalizarea. Nu putem digitaliza ţara insulă cu insulă. Trebuie să gândim totul ca pe un întreg, unde digitalizarea să funcţioneze.

Al doilea aspect, lucrând anterior ca inginer software, am observat că există o grabă de a conecta diferite aplicaţii, diferite instituţii, şi după ce conectăm câteva instituţii, trecem la următoarea etapă şi uităm să aplicăm un strat suplimentar de securitate. Nu este suficient doar să creăm noi conexiuni, trebuie să aplicăm şi un strat de securitate peste aceste conexiuni.

Fără acesta, suntem vulnerabili şi am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Un alt lucru pe care vreau să-l spun se referă la necesitatea modificării legislaţiei, respectând în acelaşi timp libertatea de exprimare, dar eliminând manipularea la scară largă. Aceasta se realizează prin algoritmi şi, de multe ori, prin conturi false care injectează informaţii ilegale, manipulând mulţi oameni”, a spus Radu Miruţă, la Conferinţa de Securitate Cibernetică de la Bucureşti (BCC2025).

„Internetul nu are frontiere”

Potrivit ministrului de resort, în domeniul digitalizării colaborarea între state şi guverne este foarte importantă pentru a preveni atacurile cibernetice, potrivit Agerpres.

„De cele mai multe ori, aud pe stradă că oamenii cred ceva doar pentru că au văzut pe telefon. Nu întotdeauna ceea ce vedem pe telefon este adevărat… Nu întotdeauna ceea ce vedem pe telefon este ceva generat de către oameni reali… De multe ori, sau în parte, ceea ce vedem acolo este creat de conturi false controlate de Inteligenţa Artificială.

Este foarte important să înţelegem digitalizarea prin colaborare între ţări. Internetul nu are frontiere. Ce se întâmplă în România se poate întâmpla şi în alte ţări. Este foarte, foarte important să rămânem în contact, să colaborăm, să împărtăşim ceea ce am observat în unele reţele, pentru că este ca în cazul vremii: ceea ce se întâmplă în sudul continentului astăzi, probabil vântul va duce acea ploaie în nordul continentului mâine.

În ceea ce priveşte digitalizarea, cred că este timpul să vorbim mai puţin şi să acţionăm mai mult, pentru că ceea ce se întâmpla pe străzi acum 20 sau 30 de ani, acum se întâmplă prin conexiuni şi prin telecomunicaţii, în activitatea noastră din reţelele sociale, în interacţiunea noastră digitală. Este obligatoriu să observăm, să fim capabili să prevenim şi să construim nu doar digitalizarea, ci şi securitatea aplicată peste tot ceea ce este conectat”, a subliniat ministrul.