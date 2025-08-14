Anul acesta nu se vor mai încheia noi contracte de execurție de lucrări pentru programul Anghel Saligny, nici pentru Compania Națională de Investiții (CNI), a anunțat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„În acest proiect de ordonanţă de urgenţă, elaborat de colegii de la MIPE, sunt două măsuri despre care vreau să vă informez şi am informat şi autorităţile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru Bolojan astăzi cu Asociaţia Comunelor, şi anume cele legate de investiţiile la programul Anghel Saligny şi Compania Naţională de Investiţii.

La Anghel Saligny, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei şi aprobate sunt 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375, în valoare de 52 de miliarde de lei. Deci astăzi vorbim de 52 de miliarde de lei, care sunt contractate pe bugetul de stat pe Anghel Saligny şi 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii care nu sunt astăzi încă contractate.

Anul acesta, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, pentru a putea asigura finanţarea în principal prioritar pe investiţiile de pe PNRR”, a declarat Cseke Attila, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

„Vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă”

Ministrul a precizat că autorităţile vor elabora în toamnă un sistem care să asigure predictibilitate pentru proiectele din cadrul programului Anghel Saligny.

„Pentru anul viitor, respectiv în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă, completă, tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care au investiţii pe ‘Anghel Saligny’, ceea ce va însemna următorul lucru: în 2026, în 2027 şi în 2028, fiecare UAT va cunoaşte exact, pe investiţia propriu-zisă, câţi bani sunt alocaţi de la bugetul de stat şi când se poate finaliza investiţia respectivă. Înseamnă predictibilitate pentru primărie, ca beneficiar, înseamnă predictibilitate pentru antreprenorul care execută lucrarea”, a declarat Cseke Attila.

În ceea ce priveşte Compania Naţională de Investiţii, ministrul a subliniat că nu se vor încheia noi contracte de lucrări şi nu se vor aproba noi indicatori tehnico-economici până la finalul anului.