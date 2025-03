Maricel Păcuraru, patronul trustului media Realitatea, a fost internat astăzi de urgență și se află în prezent la terapie intensivă. Informația a fost confirmată de fiica sa, Ana Maria Păcuraru, care a transmis un mesaj emoționant prin intermediul Realitatea Plus, mulțumind tuturor celor care i-au oferit sprijin și gânduri bune în aceste momente dificile.

În mesajul său, Ana Maria Păcuraru a subliniat importanța solidarității și a susținerii și a menționat că Maricel Păcuraru, deși este un om puternic, are nevoie acum de timp pentru a se recupera și de asistența celor mai buni medici.

„Dragi prieteni, din toată inima, vă mulțumim pentru fiecare gând bun, pentru fiecare apel și mesaj. În aceste momente grele, am fost copleșiți de dragostea voastră, iar sprijinul vostru ne-a fost un far de lumină. Fiecare cuvânt, fiecare rugăciune, fiecare îmbrățișare virtuală ne-a adus un strop de speranță în sufletele noastre. Astăzi, la 9.30 dimineața, tatăl meu a fost internat de urgență, iar acum se află în terapie intensivă, în mâinile celor mai buni medici. Și, deși este un om extrem de puternic, are nevoie acum de un răgaz, de o pauză pentru a se reface și a regăsi puterea de care are atâta nevoie. Vreau să vă liniștesc pe toți cei care v-ați făcut griji pentru el și pentru noi. Este în cele mai bune mâini, vă garantez asta, iar noi îi oferim toată dragostea noastră, toată speranța și toată energia pentru a-l ajuta să treacă prin această perioadă dificilă.

Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi în această încercare, fiecare dintre voi contează enorm pentru noi, iar sprijinul vostru ne dă putere să mergem mai departe. Vă rog să înțelegeți că, deși nu putem răspunde imediat fiecărei persoane, fiecare mesaj este citit cu recunoștință, iar fiecare rugăciune este simțită în adâncul inimii noastre. Tata este un luptător, iar noi suntem alături de el cu toată iubirea și speranța noastră. Cu ajutorul vostru, vom trece prin această perioadă, iar în curând vom avea toți zâmbetul pe buze, privind spre un viitor mai bun. Vă mulțumim încă o dată din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi. Vă suntem recunoscători că avem atât de mulți oameni buni alături de noi.

Vă iubim!”, a transmis Ana Maria Păcuraru la Realitatea Plus.