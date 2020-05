Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, că se analizează ca, după 15 mai, să nu mai fie nevoie de declarații pe proprie răspundere decât în zonele carantinate, însă mai sunt două săptămâni până atunci, iar cazurile de infectare cu noul coronavirus trebuie să se afle pe un trend descendent.

„Vor fi toate deplasarile in alta zona, in alta analiza si, probabil sau aproape sigur, nu vor avea nevoie de acele declaratii. Noi ne dorim sa nu aiba nimeni nevoie de declaratii, in ipoteza in care trendul va fi descendent al cazurilor inregistrate in statistica medicala si vom fi inca doua saptamani la fel de responsabili. Mai sunt doua saptamani pana la aceasta decizie si ne dorim toti, din tot sufletul, sa nu fie o explozie de cazuri care ar putea sa puna in pericol perspectiva optimista la care ne gandim cu totii: si domnul presedinte, si Guvernul, si toti cetatenii. Noi avem in analiza si dorim sa nu mai fie declaratii pe proprie raspundere decat in zonele carantinate”, a spus Vela, la un post TV.

Potrivit acestuia, deciziile vor fi luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, într-o ședință care va avea loc premergător expirării stării de urgență, în aceeasi zi sau cu o zi înainte, și va fi prezidată de premier.