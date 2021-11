Ludovic Orban – fostul președinte al PNL a revenit duminică seara la Culisele Statului Paralel într-o ediție explozivă. Acesta a spus despre Florin Cîțu că este un om căzut.

Despre negocierile prelungite între PNL și PSD, dar și despre PLANUL SECRET al lui Iohannis a vorbit Ludovic Orban, într-o ediție specială la Realitatea PLUS.

Principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

Întrebat dacă să fie prezentat ca viitor președinte al… partidului Forța Liberală? (n.r.: viitorul partid al lui Ludovic Orban)

E posibil. Am făcut o primă discuție cu parlamentarii care sunt alături de mine, am identificat vreo 7-8 nume, le vom testa astfel încât să vedem care este cel mai potrivit. Când mi-am anunțat dezafilierea, eu am spus foarte clar că eu nu vreau să plec din PNL. Practic, la PNL mi-am petrecut toată viața matură, am făcut echipă, cu oameni care și-au făcut datoria față de țară, oameni care s-au bătut pentru promovarea valorilor liberale. Eu sunt omul care cunoaște cel mai bine liberalii.

Se vede cum cad procentele din PNL

Sondajele nu reflectă realitatea. Politica se bazează pe încredere. Eu îl sfătuiesc pe Iohannis să desemneze premier pe 24 noiembrie când se împlinește un an de la cel mai virulent discurs împotriva PSD. Cum să te duci la Cotroceni împreună cu PSD: dacă aș fi fost președinte PNL eu nu aș fi acceptat.

Cîțu nu a fost la ultimele negocieri… Eu nu dau cu piciorul în oameni căzuți la pământ, indiferent cât rău au făcut României sau PNL. Spun doar atât: își merită soarta. De la început nu a fost altceva decât o unealtă, un biet pion. Am spus foarte limpede că va fi sacrificat în momentul în care Iohannis și grupul care a organizat toată această ticăloșie îl va considera expendable, că se poate debarasa de el. I-am și spus când a propus excluderea mea. I-am spus că în curând nu va mai fi nici prim-ministru, nici președintele PNL.

Numele lui Rareș Bogdan, pe lista de miniștri

Ha, Ha, permiteți-mi să râd. La fiecare negociere s-a autopropus ministru. Să vedem dacă îl propune. Sunt curios. El a apărut pe fiecare listă autopromovat.

Nu dl Ciolacu omoară PNL, ci Iohannis și actuala conducere a PNL și oamenii din partid care înghit orice. Dacă își imaginează că cineva mai votează PNL și să fii atât de prost să spui că va fi un proiect pe 7 ani… eu am spus liberalii de la bază ar trebui să-mi ridice statuie. Iohannis nu este în această poziție datorită greșelilor mele. Să ne aducem aminte că ne luptam, cu un mamut PSD, care avea toate pârghiile de putere, ne-a luat primari, cine putea ști că Iohannis după ce a fost primar, un primar foarte bun, a pus Sibiul pe harta europeană, afirmarea lui cea mai puternică s-a produs când Sibiul a fost capitală europeană.

Orban: Un partid liberal nu poate să sprijine un militar

Întrebat dacă era posibil ca Nicolae Ciucă să fie desemnat înainte: Da. Este desemnat și a fost în planurile președintelui pentru că președintele are încredere în Nicolae Ciucă știind că e militar și îl ascultă pe el. Eu am spus mereu: un partid liberal nu poate să sprijine un militar. Eu nu l-am susținut pe Nicolae Ciucă. Și pe Cîțu îl considera slab și disponibil să accepte orice.

România nu este guvernată. De la data de 1 iunie când Iohannis l-a împins pe Cîțu să candideze la funcția de președinte al PNL. Va fi un guvern militarizat prin persoana premierului. Politica în democrație înseamnă altceva. În democrație trebuie să armonizezi. Deciziile majore se vor lua cu Iohannis. Problema cea mai mare în momentul de față este că s-a negociat prost, catastrofal.

Fără Ministerul de Finanțe și secretarul general un premier nu este cu adevărat premier. Noi ne-am bătut pentru Finanțe. Celelalte min erau cerute de președinte.

Vor fi la comandă pesedistă

De ce spune Ciucă faptul că a negociat mai bine? Poate să spună orice. Cel mai important lucru este faptul că premierul nu e premier. El va fi la mâna PSD. Secretarul general al Guvernului controlează tot circuitul documentelor. Toate structurile din subordinea secretarului general vor fi la comandă pesedistă. El a respectat comanda lui Iohannis să ia Ministerul Justiției. Cu siguranță pentru numirea procurorilor.

