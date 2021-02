Atac violent la adresa ”oamenilor în pantaloni scurți care vor să conducă România” din partea lui Cezar Preda (PNL). El i-a cerut premierului Florin Cîțu să se comporte la înălțimea funcției sale și să rezolve probleme. El susține că haosul de la nivelul Guvernului l-au lăsat fără lipsă de informații pe premier care s-a trezit cu problema minerilor din Valea Jiului care nu și-au primit salariile deși se știa de problemă cel puțin de o lună.

”În primul rând, îmi doresc ca prim-ministrul României, domnul Cîțu, să fie prim-ministru, pentru că să te trezești la o conferință de presă cu o lipsă acută a informațiilor reale nu poate să rămână fără urmări. Prim-ministrul României cheamă, destituie, demite și ia măsuri. Ori prim-ministru României, neinformat din data de 7 sau 8 ianuarie că în 15 trebuie plătite salariile în companii de stat, care sunt urmărite la nivel de secretar de stat și la Ministerul Energiei și la Ministerul Muncii, înseamnă că e un prim-ministru dezinformat. Ziua de salariu este ziua sfântă pe lună. De ce să fac eu Hotărârea de Guvern în data de 17, de ce în 22 și 23 și 24 normele, când puteau fi făcute în ianuarie. Așa ceva nu are explicație. Ori e o lipsă de competență crasă, ori este o chestiune care s-a răsfrânt între secretarii de stat care pleacă, care vin, ăștia noi habar nu au și iată cum un prim-ministru se trezește cu niște oameni care nu dau explicații… Lucrurile sunt într-o zonă de incompetență și a neimplicării într-un buget de austeritate. România nu are voie să facă pași greșiți. Așa cum am făcut cu factura la curent electric, mărită cu 18%, o vină a noastră, a Guvernului nostru. Așa cum am făcut cu neimplicarea autorităților locale să înghețe taxele și impozitele în 2021, la el ca în 2020, ca să îmi dea și mie Guvernul un respiro”, a declarat Cezar Preda, într-o intervenție la România TV.

Cezar Preda s-a declarat supărat de măsurile care nu s-au luat în timp și care au condus la ce avem acum:

”În luna martie a anului trecut, l-am sunat pe domnul ministru Tătaru, colegul meu, să-i spun că nu e nicio problemă că a stabilit ca spitalele să fie împărțite în Covid și non-Covid. Avem în țară studenți la arhitectură, la construcții, la informatică, nu așa cum are ministrul Sănătății o adeverință după opt ani de studiu, rușinea României. Avem copii deștepți. Într-o lună de zile, punându-le la dispoziție toate planurile spitalelor, fie că sunt monobloc, fie că sunt create din clădiri separate, ei realizau fluxuri separate. Noi nu am făcut niciun pas înainte. Fac acum fluxuri, după un an de zile? Dar de ce nu le-am făcut până acum, folosind resursele noastre, tinerii români. Nu se poate construi o țară cu asemenea oameni. Prim-ministrul trebuie să ia măsuri imediat cu toți aceștia care, începând de mâine, își propun să facă ceva. Sunt oameni tineri care conduc România și habar nu au ce a făcut România în 1997, când li se spunea că se face o reconversie și îi facem patroni de localuri. Toți minerii disponibilizați și-au cumpărat televizoare și și-au băut banii în cârciumi la colțuri. Avem tunele de săpat. Se bat companiile străine. Păi minerii noștri se pot face mari ctitori de tunele. Despre ce vorbim aici? Oameni în pantaloni scurți care vor să conducă România.”, a tunat Cezar Preda.