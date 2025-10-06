Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a devenit cel mai nou membru al Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), condus de Cristian Popescu Piedone.

Aceasta va ocupa funcția de vicepreședinte în cadrul partidului și va acționa ca și consilier juridic al formațiunii.

Cristian Popescu Piedone a declarat că lista politicienilor de calibru care se vor alătura PNRR este în continuă creștere. El preferă, însă, să dezvăluie identitatea acestora treptat, pentru a menține interesul și surpriza în rândul publicului.

Prima filială în diaspora, la Birmingham

Pe lângă extinderea în țară, PNRR a înregistrat prima filială în diaspora, în Birmingham, Marea Britanie. Filiala a fost inițiată de românul Alecsa Nelu Stelian, stabilit în străinătate, și a strâns deja peste 600 de adeziuni, cu perspective de creștere rapidă.

Strategia PNRR de consolidare

Prin atragerea unor figuri cunoscute și deschiderea filialelor externe, partidul lui Piedone își propune să devină o prezență relevantă pe scena politică românească. Fondatorul formațiunii subliniază că adeziunile continuă să vină, semnalând interesul crescut al românilor din țară și din străinătate pentru noua inițiativă politică.

Laura Vicol și rolul ei în partid

Ca vicepreședinte și consilier juridic, Laura Vicol va avea responsabilități semnificative în PNRR, contribuind la dezvoltarea cadrului legislativ intern și oferind expertiză juridică formațiunii. Alegerea sa subliniază dorința partidului de a combina notorietatea politică cu expertiza tehnică.

PNRR, între extindere și consolidare

Înregistrarea filialei din Marea Britanie marchează un pas important în politica de diaspora a partidului, deschizând calea pentru viitoare structuri externe. Cristian Popescu Piedone menționează că procesul de recrutare și afiliere continuă, iar interesul în rândul românilor din afara granițelor rămâne ridicat.

Laura Vicol revine în avocatură