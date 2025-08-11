iNES GROUP, pionier în servicii audiovizuale, aniversează 2 ani de la lansarea serviciului OTT iNES Live, marcând doi ani de inovație continuă și conectare cu publicul din toată țara.

Lansat în august 2023, iNES Live a redefinit modul în care utilizatorii consumă conținut video, oferind acces instant la o gamă largă de canale TV live pe toate dispozitivele – televizoare smart, smartphone-uri, tablete și media player-e. Serviciul se remarcă printr-o grilă unică pe piața locală, cu canale 4K/UHD transmise la rezoluție maximă, categorii tematice variate și conținut exclusiv disponibil doar în rețeaua iNES.

Ce oferă iNES Live astăzi:

peste 150 de canale unice, inclusiv 6 canale 4K/UHD;

peste 70% din grilă în format Full HD;

conținut structurat pe categorii tematice;

canale exclusive disponibile doar în rețeaua iNES.

„Am construit un serviciu pentru oamenii care vor mai mult de la televiziune – claritate, libertate și acces instant. Dorim ca iNES Live să devină un reper al pieței audiovizuale din România și să continuăm să inovăm pentru clienții noștri”, a declarat Marius-Teodor Ionescu, Director General iNES GROUP.

Ofertă aniversară

Pentru a marca această aniversare, iNES Live lansează o opțiune specială pentru clienți:

6 luni de abonament cu o lună gratuită;

12 luni de abonament cu trei luni gratuite.

Această nouă opțiune simplifică procesul de abonare și reduce semnificativ costurile lunare.

Rezultate în doar 2 ani:

creșterea grilei de canale cu peste 40%;

triplarea numărului de canale 4K/UHD;

lansarea aplicațiilor native pentru iOS, Android și Apple TV;

o nouă identitate vizuală și funcționalități noi în platformă;

proces de abonare simplificat.

iNES GROUP va continua dezvoltarea platformei prin extinderea grilei, introducerea de funcționalități interactive și optimizarea continuă a experienței de utilizare.

Pentru detalii despre oferta aniversară, vizitați www.ineslive.ro.

Despre iNES GROUP

iNES GROUP activează de peste 30 de ani pe piața de telecomunicații, oferind servicii B2B și B2C. Portofoliul business include acces dedicat prin fibră optică, telefonie IP, servicii de Data Center (colocare, servere private virtuale, servere dedicate), soluții XaaS și Wholesale.

Pentru segmentul rezidențial, iNES oferă servicii premium precum iNES IPTV (televiziune IP, internet de mare viteză, telefonie fixă) și iNES Smart (televiziune prin aplicație și internet de mare viteză), cu peste 200 de canale unice într-o singură grilă, peste 150 de canale HD, multiple canale 4K/UHD și funcții premium de vizionare.