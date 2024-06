Un incendiu a izbucnit la o stație GPL din localitatea Corcova, ca urmare a unui accident între două autoturisme. Unul dintre vehicule ieșea din stație, iar celălalt l-a lovit puternic, declanșând astfel arderea cisternei cu combustibil.

UPDATE: Pericolul a fost îndepărtat, după intervenția pompierilor.

Din primele informații, pompa de alimentare a fost deteriorată, existând un pericol iminent de explozie. Șoferii au reușit să evacueze zona de urgență înainte ca cineva să fie rănit.

Echipajele de pompieri de la Stația Strehaia au intervenit rapid, folosind două autospeciale de stingere. Ei au reușit să localizeze și să stingă incendiul în timp util.

Poliția a inițiat o anchetă în urma incidentului, desfășurând cercetări la locul faptei. Daunele materiale sunt considerabile.

Incidentul a fost semnalat și de ISU Gorj, care a transmis următorul comunicat:

„Pompierii din cadrul Statiei Strehaia au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs, in urma unui accident rutier, la o statie GPL din localitatea Corcova, judetul Mehedinti.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgenta doua autospeciale cu apă si spumă si o ambulantă SMURD.

In sprijin, a foat solicitată si o autospecială de stingere din cadrul ISU Gorj.

La scurt timp dupa sosirea fortelor la locul evenimentului, incendiul a fost lichidat, pompierii actionand in continuare pentru răcirea rezervorului.

In urma accidentului rutier, două persoane au fost evaluate medical, pănă in acest moment, una dintre acestea, care prezenta dureri lombare, fiind transportata la UPU de catre un echipaj SAJ.”

Sursa: Newsinn