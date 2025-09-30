60% dintre decesele din țara noastră au drept cauză bolile cardiovasculare.

Pentru combaterea fenomenului, în vara acestui an, Guvernul a aprobat pentru prima dată un plan național dedicat hipertensiunii arteriale, care își propune ca până în 2030 să crească rata de control de la 30 la 70%. Marți, acest demers a fost extins prin lansarea strategiei naționale pentru combaterea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare în cadrul Galei inimii.

Reporter: Președintele Fundației Române a Inimii, profesor dr. Dragoș Vinăreanu, a menționat că bolile de inimă nu mai sunt doar o problemă medicală, ci una de siguranță națională.

Dragoş Vinăreanu: În acest moment, pe lângă strategie, avem un plan care are acțiuni, un plan care are instituții responsabile și un plan care are buget. Bugetul total pe următorii cinci ani în euro, estimat undeva la peste 210 milioane, ceea ce înseamnă bine pentru cardiologia și pentru neurologia din România. Beneficiile sunt imense pentru pacienți, că tocmai asta ne dorim. Plecăm de la o mortalitate cardiovasculară imensă. 6 din 10 români mor prin boli cardiovasculare, față de 2 din 10 români care mor prin cancer. Vrem să scădem această mortalitate.

Iar ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că bolile cardiovasculare și cerebrovasculare rămân cea mai mare provocare pentru sănătatea românilor.

Alexandru Rogobete: La rectificarea bugetară, domeniul sănătății primește o sumă consistentă, aș putea spune, și asta ne asigură demararea unor activități din această strategie, în special pentru dezvoltarea zonei de screening și de prevenție pentru bolile cardio și cerebrovasculare.

Strategia pentru combaterea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare are o abordare unitară bazată pe prevenție, diagnostic precoce și tratament eficient.