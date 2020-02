Avariile persistă de miercuri noapte, atunci când a început viscolul. La Buzău, vântul a bătut cu aproape 150 de km la oră și a făcut prăpăd în rețelele de electricitate.

În județ sunt încă 12 localități afectate parțial. Nu e curent la Valea Salciei, la Buda, Vâlcelele, Balta Albă, Ghergheasa. Probleme sunt și la Ulmeni, Merei, Țintești, Bisoca și Mânzălești.

Vineri, rămâne sub atenționate meteo cod galben zona de nord a județului Buzău. Până vineri noapte, la ora 23./00, aici sunt așteptate ninsori și vînt puternic care va viscoli omătul. Vântul va sufla cu 70 de km la oră și va reduce semnificativ vizibilitatea. In plus, până în 8 februarie, la ora 02:00, întreaga ţară este sub incidenţa unei informări meteo de vânt puternic, care va prezenta intensificări temporare în estul şi sud-estul ţării, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar la munte, cu peste 60 km/h, spulberând zăpada. Iar până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi rece, local geroasă în timpul nopţilor.