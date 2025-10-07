Meteorologii avertizează că iarna 2025 ar putea fi una dintre cele mai geroase din ultimele decenii, cu temperaturi mai scăzute decât media obișnuită și multe episoade de ninsoare.

După mai mulți ani cu ierni blânde, fără zăpadă în marile orașe, sezonul acesta promite să readucă gerul și stratul consistent de omăt. Specialiștii vorbesc despre o combinație de factori climatici care pot transforma lunile ianuarie și februarie în adevărate luni de iarnă autentică.

Unul dintre acești factori este fenomenul La Nina, care influențează circulația aerului și poate aduce mase de aer rece dinspre nord. De asemenea, meteorologii urmăresc comportamentul vortexului polar: atunci când acesta slăbește, aerul arctic coboară către Europa și America de Nord.

Un alt indicator este extinderea stratului de zăpadă din Siberia în luna octombrie, semn care anunță de obicei ierni reci și grele.

Sursa: Newsinn