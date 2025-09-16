Toate instituțiile publice din România trebuie să reducă masiv consumul de resurse, potrivit planului pentru mediu adoptat recent de Guvern. Funcționarii nu vor avea voie să folosească mai mult de 15 coli de hârtie pe zi, iar consumul de apă, energie și carburant va fi strict monitorizat.

La Primăria Bod, din județul Brașov, realitatea e departe de țintele impuse. Angajații folosesc în prezent, în medie, 60 de coli zilnic. „Fără digitalizare serioasă, e aproape imposibil”, recunosc funcționarii. Arhiva instituției ocupă deja cinci camere pline de dosare.

La Râșnov, soluția a fost să renunțe la afișe și să monteze televizoare pentru informarea publicului. În acest fel, consumul de hârtie s-a redus semnificativ.

Guvernul cere și reducerea consumului de apă la maximum 6,4 metri cubi anual pe angajat, adică aproximativ 30 de litri pe zi. La fel și la carburant: jumătate dintre întâlnirile oficiale trebuie să fie online, până în 2036, pentru a evita deplasările.

Instituțiile vor avea și o limită de deșeuri de birou: maximum 200 de kilograme pe an de persoană.

Sursa: Newsinn