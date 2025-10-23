Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București și președintele Consiliului Județean Buzău.

Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

De asemenea se vor desfășura alegeri parțiale pentru primarii din: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Șopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).