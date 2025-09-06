Comisia Europeană (CE) a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenţei în domeniul publicităţii.

Comisia a afirmat că Google şi-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenţi.

Ancheta CE a stabilit că produsele Google deţin o poziţie dominantă pe piaţă, iar compania a abuzat de această situaţie încă din 2014, pentru a-şi avantaja produsele respective.

Comisia a arătat că modelul de afaceri al Google creează un conflict de interese. Mai precis, compania se autopromovează în timp ce acţionează ca intermediar între furnizorii de publicitate şi cei care oferă spaţiu de publicitate online.

CE solicită acum ca Google să înceteze propria sa favorizare, precizează Agerpres citând dpa.

Principala sursă de venituri a Google este publicitatea, arată comunicatul Comisiei.

Compania are la dispoziţie 60 de zile pentru a prezenta planuri de modificare a modelului de afaceri în vederea respectării reglementărilor europene.